FINMARKET.RU - Структурный дефицит ликвидности банковского сектора по операциям с ЦБ РФ на начало дня 1 марта увеличился до 5 трлн 388,6 млрд рублей с 2 трлн 908,4 млрд рублей на утро 28 февраля, следует из информации на сайте ЦБ РФ.
Российский банковский сектор перешел в состояние структурного дефицита ликвидности — ситуации, когда долг кредитных организаций перед Банком России больше, чем объем средств, размещенных ими на корсчетах и депозитах в ЦБ.
Американская компания Apple приостанавливает продажи товаров в России, вводит ограничения на доступ к приложениям RT и Sputnik вне Российской Федерации, а также ограничения на использования системы платежей.
Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана на пленарном заседании утвердил сложение депутатских полномочий старшей дочерью экс-президента страны Даригой Назарбаевой, сообщает корреспондент РИА Новости.
"С самого начала этого кризиса мы действовали в соответствии с американскими и международными санкциям, что привело к прекращению отношений с банками-партнерами в России, которые попали под влияние (санкции — ред.), и мы будем продолжать соблюдать все соответствующие законы по мере развития ситуации", — говорится в заявлении.