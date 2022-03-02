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Чистый долг банков перед ЦБ превысил ₽5 трлн и стал максимальным как минимум с 2017 года

FINMARKET.RU - Структурный дефицит ликвидности банковского сектора по операциям с ЦБ РФ на начало дня 1 марта увеличился до 5 трлн 388,6 млрд рублей с 2 трлн 908,4 млрд рублей на утро 28 февраля, следует из информации на сайте ЦБ РФ.
Финмаркет
На этом фоне российский финансовый рынок пережил сильнейший обвал с 2008 года, а Банк России начал принимать меры по поддержке ликвидности для банков в рублях и иностранной валюте.
РБК
С 24 февраля регулятор провел пять аукционов РЕПО разной срочности, наибольший спрос на деньги ЦБ банки стали предъявлять с 28 февраля.
РБК
Российский банковский сектор перешел в состояние структурного дефицита ликвидности — ситуации, когда долг кредитных организаций перед Банком России больше, чем объем средств, размещенных ими на корсчетах и депозитах в ЦБ.
РБК

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Чистый долг банков перед ЦБ превысил ₽5 трлн и стал максимальным как минимум с 2017 года
РБК22:04
РБК: Долг российских банков перед ЦБ превысил пять триллионов рублей — Daily Storm
Daily Storm23:14
Долг кредитных организаций перед Банком России на фоне санкций превысил ₽5 трлн
Эхо Москвы22:36
Чистый долг банков перед ЦБ превысил ₽5 трлн
Газета.Ru23:40
Банковский сектор к началу дня 1 марта увеличил структурный дефицит ликвидности до 5,4 трлн руб. - ЦБ
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