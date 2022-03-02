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Чистый долг банков перед ЦБ превысил 5 трлн руб

Российский банковский сектор перешел в состояние структурного дефицита ликвидности.
Газета.Ru
С 24 февраля ЦБ начал проводить аукцион репо «тонкой настройки», предоставляя банкам краткосрочную ликвидность.
Ведомости
На начало дня 28 февраля требования ЦБ к банкам достигли максимума за все время наблюдений – 5,85 трлн руб.
Ведомости
За январь показатель сократился на 0,9 трлн руб., или 5,2%, из-за сезонного сокращения средств банковских клиентов на вкладах.
РБК

Подробнее о событии

Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3995 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2897,98 млрд руб
Финмаркет01:37
РБК: Российский банковский сектор из-за «военной операции» РФ столкнулся с дефицитом ликвидности
Росбалт00:25
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Чистый долг банков перед ЦБ превысил ₽5 трлн и стал максимальным как минимум с 2017 года
РБК22:04
РБК: Долг российских банков перед ЦБ превысил пять триллионов рублей — Daily Storm
Daily Storm23:14
Долг кредитных организаций перед Банком России на фоне санкций превысил ₽5 трлн
Эхо Москвы22:36
Чистый долг банков перед ЦБ превысил 5 трлн руб
Газета.Ru23:40
Набиуллина заявила о структурном дефиците ликвидности в банковском секторе
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