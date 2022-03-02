Газета.RuЧистый долг банков перед ЦБ превысил 5 трлн рубРоссийский банковский сектор перешел в состояние структурного дефицита ликвидности.Газета.RuС 24 февраля ЦБ начал проводить аукцион репо «тонкой настройки», предоставляя банкам краткосрочную ликвидность.ВедомостиНа начало дня 28 февраля требования ЦБ к банкам достигли максимума за все время наблюдений – 5,85 трлн руб.ВедомостиЗа январь показатель сократился на 0,9 трлн руб., или 5,2%, из-за сезонного сокращения средств банковских клиентов на вкладах.РБКЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuDaily StormРосбалтРБКПодробнее о событииОстатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3995 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2897,98 млрд рубФинмаркет01:37РБК: Российский банковский сектор из-за «военной операции» РФ столкнулся с дефицитом ликвидностиРосбалт00:25Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентЧистый долг банков перед ЦБ превысил ₽5 трлн и стал максимальным как минимум с 2017 годаРБК22:04РБК: Долг российских банков перед ЦБ превысил пять триллионов рублей — Daily StormDaily Storm23:14Долг кредитных организаций перед Банком России на фоне санкций превысил ₽5 трлнЭхо Москвы22:36Чистый долг банков перед ЦБ превысил 5 трлн рубГазета.Ru23:40Набиуллина заявила о структурном дефиците ликвидности в банковском сектореВедомости28 февраля в 08:51Показать ещёОценить17Поделиться