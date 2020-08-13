Долг федерального правительства на фоне пандемического кризиса, падения цен на нефть и покупки Сбербанка на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) вновь превысил его ликвидные резервы, следует из ежемесячной статистики Минфина и Банка России, которую изучил РБК.

с чего всё началось

"Газета.Ru" выяснила, чем это угрожает бюджетной стабильности страны. Исходя из статистических данных Банка России и Минфина в России впервые с прошлого лета образовался чистый долг, пишет РБК. Это значит, что стоимость ликвидных резервов федерального правительства оказалась ниже, чем его долги.

Гаджеты Специалисты iFixit высоко оценили ремонтопригодность наушников Samsung Galaxy Buds Live При разборке чехла для наушников было обнаружено, что в нём имеется интегрированный аккумулятор на 1,81 Вт·ч, что, по данным iFixit, значительно больше ёмкости батарей, используемых в чехлах Galaxy Buds и Galaxy Buds Plus.

Общество Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск» Хронологию катастрофы в беседе с «Лентой.ру» восстановил капитан 1-го ранга Игорь Курдин, который в течение 20 лет изучал обстоятельства гибели подлодки. 1,4K

Общество Популярную школьную прическу признали опасной Врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева рассказала об опасности популярной школьной прически в беседе с радио Sputnik. 12

Технологии Бизнес оценил последствия блокировки интернета в Белоруссии Блокировка интернета в Белоруссии на протяжении нескольких дней после президентских выборов негативно сказалась на бизнесе ИТ-компаний и репутации страны в целом.

Финансы Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 73,48 рубля Курс доллара на открытии торгов Московской биржи опустился по отношению к рублю на 0,32% - до 73,48 рубля, курс евро - на 0,07% - до 86,78 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск. 2

Здоровье Случай сибирской язвы выявлен на юге Украины Случай сибирской язвы подтвердили на Украине в Одесской области.

Политика Литва призвала Лукашенко провести новые президентские выборы Власти Литвы, Латвии и Польши полагают, что наилучшим выходом из политического кризиса в Белоруссии могло бы стать проведение повторных президентских выборов. 2,8K

Общество В России выявили 5057 новых случаев заражения коронавирусом За сутки в 83 российских регионах зарегистрировали 5057 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Политика Дегтярев рассказал о белорусских флагах на митингах в Хабаровске Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил в интервью "Известиям", что на несанкционированные митинги в Хабаровске приходят "паразитирующие" на протесте люди, в результате на акциях уже поднимают флаги в знак солидарности с демонстрантами в Белоруссии. 56

Наука Отрицательный резус-фактор повышает риск заболеть COVID-19 Подтверждается эта гипотеза и тем фактом, что у людей с отрицательным резус-фактором выше риск развития определенных сердечно-сосудистых, респираторных и некоторых других заболеваний, связанных с иммунитетом. 235

Общество В Белоруссии появились видео с выбрасывающими форму спецназа мужчинами В соцсетях появились видеоролики, на которых люди, называющие себя сотрудниками правоохранительных органов, других силовых структур Белоруссии или бывшими военнослужащими, избавляются от своей формы или говорят о намерении уволиться на фоне протестов в стране. 4,3K