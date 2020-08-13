Экономика

Газета.RuГазета.RuЧистый долг России вновь превысил активы правительства

"Газета.Ru" выяснила, чем это угрожает бюджетной стабильности страны. Исходя из статистических данных Банка России и Минфина в России впервые с прошлого лета образовался чистый долг, пишет РБК. Это значит, что стоимость ликвидных резервов федерального правительства оказалась ниже, чем его долги.
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с чего всё началось

Россия на фоне коронакризиса снова стала чистым должником

Долг федерального правительства на фоне пандемического кризиса, падения цен на нефть и покупки Сбербанка на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) вновь превысил его ликвидные резервы, следует из ежемесячной статистики Минфина и Банка России, которую изучил РБК.
РБКвчера в 17:00

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:17

Госдолг на фоне кризиса превысил резервы правительства

Коммерсантъвчера в 20:53

РБК: чистый долг России стал положительным

RT на русскомвчера в 21:00

Госдолг России впервые за год превысил активы правительства

Эхо Москвы03:01

РБК: чистый государственный долг России превысил ликвидные резервы

РИА Новостивчера в 20:21

Россия снова стала чистым должником

Lenta.ruвчера в 19:20

РБК: чистый долг России вновь стал положительным

ТАССвчера в 18:21
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Общество

В Минске вновь проходят акции в поддержку задержанных

Коммерсантъ 03:09
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Футбол

3 представителя «Зенита» продолжают находиться на карантине из-за сомнительных тестов на коронавирус

Как сообщает «Бобсоккер», три представителя команды с сомнительными тестами на коронавирус продолжают находиться на карантине.
Нева Спорт 01:41
Гаджеты

Специалисты iFixit высоко оценили ремонтопригодность наушников Samsung Galaxy Buds Live

При разборке чехла для наушников было обнаружено, что в нём имеется интегрированный аккумулятор на 1,81 Вт·ч, что, по данным iFixit, значительно больше ёмкости батарей, используемых в чехлах Galaxy Buds и Galaxy Buds Plus.
3DNews 00:37
Общество

Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск»

Хронологию катастрофы в беседе с «Лентой.ру» восстановил капитан 1-го ранга Игорь Курдин, который в течение 20 лет изучал обстоятельства гибели подлодки.
Lenta.ru 11 августа в 17:34
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Общество

Популярную школьную прическу признали опасной

Врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева рассказала об опасности популярной школьной прически в беседе с радио Sputnik.
Lenta.ru вчера в 23:05
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Политика

В ЕП предложили ввести санкции против России за события в Белоруссии

Депутат Европейского парламента (ЕП) от Польши Яцек Сариуш-Вольский предложил ввести санкции против России из-за нынешней ситуации в Белоруссии.
RT на русском 02:34
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Общество

В ПФР напомнили о прибавке к пенсии после 80 лет

Прибавка в месяц исполнения 80 лет назначается автоматически с даты рождения, а выплачиваться со следующего месяца.
Российская газета вчера в 10:37
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Технологии

Бизнес оценил последствия блокировки интернета в Белоруссии

Блокировка интернета в Белоруссии на протяжении нескольких дней после президентских выборов негативно сказалась на бизнесе ИТ-компаний и репутации страны в целом.
РБК 03:34
Политика

Харламов призвал Лукашенко остановить насилие над белорусами

Российский юморист Гарик Харламов призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко остановить насилие над белорусами.
Piter.tv 04:07
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Политика

В Кремле заявили, что в графике Путина нет встречи с Лукашенко

В пресс-службе Кремля заявили, что в графике президента России Владимира Путина нет встречи с Александром Лукашенко.
Piter.tv 03:27
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Происшествия

Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью

РИА Новости 02:57
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Происшествия

В Белоруссии задержали около 700 человек во время протестов 12 августа

Газета.Ru 04:13
Финансы

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 73,48 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи опустился по отношению к рублю на 0,32% - до 73,48 рубля, курс евро - на 0,07% - до 86,78 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
ТАСС 03:26
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Шоу-бизнес

Глюкоза впервые прокомментировала 3-летний запрет на въезд в Украину

RuNews24.ru 11 августа в 18:43
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Здоровье

За сутки в Ростовской области выявили 125 случаев коронавируса

На 13 августа в Ростовской области 14 613 жителям диагностирован коронавирус. Показатель заболеваемости — 347 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 03:59
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Армия и оружие

Украина использует перемирие в Донбассе для подготовки к штурму

Ранее "Царьград" сообщал, что Украина направляет дополнительные силы в Донбасс, что указывает на подготовку к наступлению.
Политическая Экспертиза 03:59
2
Футбол

У Смолова в Барселоне украли часы за 300 тысяч евро

Российская газета 03:32
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Культура

Стали известны имена наставников нового сезона проекта "Голос 60+"

Российская газета вчера в 12:23
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Здоровье

Случай сибирской язвы выявлен на юге Украины

Случай сибирской язвы подтвердили на Украине в Одесской области.
ИА Красная Весна вчера в 14:28
Политика

Литва призвала Лукашенко провести новые президентские выборы

Власти Литвы, Латвии и Польши полагают, что наилучшим выходом из политического кризиса в Белоруссии могло бы стать проведение повторных президентских выборов.
Octagon.Media вчера в 10:51
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Общество

В России выявили 5057 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в 83 российских регионах зарегистрировали 5057 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 04:01
Политика

Дегтярев рассказал о белорусских флагах на митингах в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил в интервью "Известиям", что на несанкционированные митинги в Хабаровске приходят "паразитирующие" на протесте люди, в результате на акциях уже поднимают флаги в знак солидарности с демонстрантами в Белоруссии.
РИА Новости вчера в 20:34
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Наука

Отрицательный резус-фактор повышает риск заболеть COVID-19

Подтверждается эта гипотеза и тем фактом, что у людей с отрицательным резус-фактором выше риск развития определенных сердечно-сосудистых, респираторных и некоторых других заболеваний, связанных с иммунитетом.
Известия вчера в 17:15
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Политика

Известный ведущий гостелеканала «Беларусь 1» объявил об увольнении

Владимир Бурко, ведущий военной программы «Арсенал» на государственном канале «Беларусь 1», объявил об увольнении.
Lenta.ru вчера в 17:42
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Политика

Познер рассказал о реакции Лукашенко на критику в его адрес

Ведомости 02:53
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Общество

В Белоруссии появились видео с выбрасывающими форму спецназа мужчинами

В соцсетях появились видеоролики, на которых люди, называющие себя сотрудниками правоохранительных органов, других силовых структур Белоруссии или бывшими военнослужащими, избавляются от своей формы или говорят о намерении уволиться на фоне протестов в стране.
РБК вчера в 23:59
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Здоровье

Кардиолог раскрыл признаки приближающейся смерти

Врач-кардиолог Анатолий Трифонов назвал признаки приближающейся смерти, вызванной проблемами с сердечно-сосудистой системой.
Газета.Ru вчера в 22:02
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Авто

ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

Evo-rus.com 01:47
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Общество

Задержанных в Минске внештатных журналистов агентства Ruptly отпустили

Двух стрингеров (внештатных журналистов) видеоагентства Ruptly, которых ранее задержали в Минске, отпустили, сообщила главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.
Коммерсантъ 04:12
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Происшествия

Оставившего детей в Шереметьеве отца ограничили в родительских правах

RT на русском 02:51
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