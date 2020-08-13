Чистый государственный долг России превысил ликвидные резервы
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Москва, 13 августа 2020, 04:24 — REGNUM Разница между объёмом долга федерального правительства в России и ликвидными резервами достигла по состоянию на 1 июля 1,55 трлн рублей, передаёт 13 августа РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов РФ.В источнике
С чего всё началось
Россия на фоне коронакризиса снова стала чистым должником
Долг федерального правительства на фоне пандемического кризиса, падения цен на нефть и покупки Сбербанка на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) вновь превысил его ликвидные резервы, следует из ежемесячной статистики Минфина и Банка России, которую изучил РБК.
РБК17:00
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