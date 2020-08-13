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REGNUM
REGNUM

Чистый государственный долг России превысил ликвидные резервы

Москва, 13 августа 2020, 04:24 — REGNUM Разница между объёмом долга федерального правительства в России и ликвидными резервами достигла по состоянию на 1 июля 1,55 трлн рублей, передаёт 13 августа РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов РФ.В источнике
С чего всё началось
РБК

Россия на фоне коронакризиса снова стала чистым должником

Долг федерального правительства на фоне пандемического кризиса, падения цен на нефть и покупки Сбербанка на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) вновь превысил его ликвидные резервы, следует из ежемесячной статистики Минфина и Банка России, которую изучил РБК.
РБК17:00
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РБК01:17
Эхо Москвы

Госдолг России впервые за год превысил активы правительства

Эхо Москвы03:01
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ТАСС18:21
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Госдолг на фоне кризиса превысил резервы правительства

Коммерсантъ20:53
РИА Новости

РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

РИА Новости20:21
Lenta.ru

Россия снова стала чистым должником

Lenta.ru19:20
RT на русском

РБК: чистый долг России стал положительным

RT на русском21:00

Двух задержанных в Белоруссии стрингеров Ruptly отпустили

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 августа были задержаны: журналисты изданий Daily Storm и "Медуза", корреспондент RT Константин Придыбайло, журналист "Sputnik Беларусь" Евгений Олейник, корреспонденты телеканала "Дождь", три стрингера RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, и журналист Семен Пегов.
Газета.Ru03:01

В Татарстане суд повторно оправдал отца по статье о насилии над дочкой

Бугульминский городской суд в результате нового рассмотрения дела жителя Бугульмы, обвинённого в насилии над полуторагодовалой дочерью и оправданного судом, вновь оправдал его по статье о насильственных действиях сексуального характера.
RT на русском03:21
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Белорусский бизнесмен предложил деньги силовикам, которые уволятся

Бизнесмен белорусского происхождения Микита Микадо заявил о готовности оказать финансовую помощь сотрудникам силовых структур Белоруссии и военным, которые хотели бы оставить службу, но не могут из-за нехватки денег.
Росбалт22:30
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