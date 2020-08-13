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Газета.Ru
Газета.Ru

Чистый долг России вновь превысил активы правительства

"Газета.Ru" выяснила, чем это угрожает бюджетной стабильности страны. Исходя из статистических данных Банка России и Минфина в России впервые с прошлого лета образовался чистый долг, пишет РБК. Это значит, что стоимость ликвидных резервов федерального правительства оказалась ниже, чем его долги.В источнике
С чего всё началось
РБК

Россия на фоне коронакризиса снова стала чистым должником

Долг федерального правительства на фоне пандемического кризиса, падения цен на нефть и покупки Сбербанка на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) вновь превысил его ликвидные резервы, следует из ежемесячной статистики Минфина и Банка России, которую изучил РБК.
РБК17:00
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Телеканал 360°

Российский госдолг вышел в минус, но угрозы стабильности нет. Почему рост задолженности — это хороший признак

Телеканал 360°08:26
ТАСС

РБК: чистый долг России вновь стал положительным

ТАСС18:21
Эхо Москвы

Госдолг России впервые за год превысил резервы правительства

Эхо Москвы07:04
РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:17
Коммерсантъ

Госдолг на фоне кризиса превысил резервы правительства

Коммерсантъ20:53
Lenta.ru

Россия снова стала чистым должником

Lenta.ru19:20
РИА Новости

Эксперт объяснил, почему Россия вновь стала чистым должником

РИА Новости04:57

Слезы птиц и рептилий оказались похожи на человеческие

Обращает на себя внимание высокое содержание белка в человеческих слезах, за которыми по этому показателю следуют слезы сипухи и каймана / ©www.frontiersin.org Количество мочевины в слезной жидкости птиц, рептилий и людей.
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