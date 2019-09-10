Финансы

Газета.RuГазета.RuЧистый государственный долг России стал отрицательным

У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. Такие показатели зафиксированы впервые после введения первых санкций в 2014 году за присоединение полуострова Крым и падения цен на нефть 2014 года.
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с чего всё началось

Россия осталась без чистого государственного долга

Чистый государственный долг России ушел в отрицательную зону впервые с 2014 года — времени первых санкций за Крым и начала падения цен на нефть.
РБКвчера в 17:00

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Россия осталась без чистого государственного долга

РБКвчера в 17:00

РБК: чистый госдолг России опустился ниже нуля впервые после санкций 2014 года

ТАССвчера в 23:34

Россия лишилась чистого государственного долга

РЕН ТВвчера в 17:19

У России не осталось чистого государственного долга

РИА Новостивчера в 23:54

СМИ: У России не осталось чистого госдолга

RT на русскомвчера в 23:56

Россия осталась без чистого госдолга

Lenta.ruвчера в 20:29

Россия лишилась чистого госдолга

URA.Ru00:21
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Политика

Определено местонахождение эвакуированного из России шпиона США

Предполагаемый американский шпион Олег Смоленков, которого эвакуировали из России после встречи президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым, может находиться в городе Стаффорд (штат Виргиния).
Lenta.ru вчера в 19:10
Футбол

Варан предположил, что Ареола навяжет конкуренцию Куртуа в «Реале»

Защитник «Реала» Рафаэль Варан предположил, что его новый одноклубник Альфонс Ареола может составить конкуренцию основному вратарю мадридцев Тибо Куртуа.
Матч ТВ вчера в 14:03
Экономика

«Известия»: стоимость авиабилетов с начала года увеличилась на 24,1%

Цены на авиабилеты в эконом-классе выросли на четверть (24,1%) в период с января по август текущего года.
ТАСС 00:12
Технологии

Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта

В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.
9111.ru вчера в 05:25
Общество

Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города

Российская газета вчера в 09:18
Политика

Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Политика

Помощник Зеленского рассказал о тональности его переговоров с Путиным

По словам помощника президента Украины, стороны придерживались изначального плана и не вносили коррективов в обменный список, уточняет сайт ТВЦ. Также Ермак сообщил, что голос никто из двух лидеров не повышал, и высказал мнение, что освобождения пленников не произошло бы без конструктивного диалога между Зеленским и Путиным.
URA.Ru вчера в 05:28
Политика

Зариф обвинил Нетаньяху в стремлении развязать войну с Ираном

Известия вчера в 16:03
Политика

В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра

Коммерсантъ вчера в 15:36
Футбол

Сборная России обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса

REGNUM 00:17
Политика

СМИ рассказали об еще одной попытке «эвакуации» шпиона США из России

СМИ стали проявлять к нему интерес и ЦРУ приняло попытку вывезти шпиона.
Известия вчера в 23:11
Общество

Шведский ученый высказался за употребление человечины в пищу

Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд высказался в пользу рациона из человеческой плоти, пишет New York Post со ссылкой на выступление ученого на научном симпозиуме Gastro в шведской столице.
РИА Новости вчера в 20:03
Политика

Известный биатлонист Антон Шипулин избран в Государственную Думу

Наш земляк, биатлонист Антон Шипулин с большим отрывом от соперников был избран депутатом Госдумы. Он набрал 41% голосов, сообщает Вести.
Вестник вчера в 11:25
Политика

Свидетель по делу МН17 Цемах отказался от сделки со следствием

Свидетель по делу о крушении лайнера Boeing на Украине в 2014 году Владимир Цемах, находясь под стражей на Украине, отказался от сделки со следствием.
Life.ru 08 сентября в 09:50
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости вчера в 06:48
Происшествия

В Сочи спасатели эвакуировали 20 человек из горящего дома

Спасатели потушили пожар в частном доме в Сочи, из которого эвакуировали 20 человек, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
РИА Новости 00:35
Политика

США вернули Украине похищенную нацистами картину

Посольство Украины в США завершило процедуру возвращения картины художника Михаила Панина «Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной», сообщило посольство Украины 9 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 00:37
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru вчера в 13:10
Общество

Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками

Газета.Ru вчера в 13:25
Армия и оружие

Северная Корея вновь запустила две ракеты в сторону Японского моря

РБК вчера в 20:01
Происшествия

Упавшее дерево придавило двоих детей в детсаду в Краснодаре

Упавшее дерево придавило двоих детей, их срочно госпитализировали. Отмечается, что оба ребенка находятся в тяжелом состоянии.
Rostov gazeta вчера в 04:43
Общество

Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube

Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости вчера в 10:34
Происшествия

Источник сообщил, почему жительница Камчатки утопила своих детей

РИА Новости вчера в 23:10
Политика

Украинская община в Крыму пригласила дипломатов США и ЕС на полуостров

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала странной позицию США и ЕС не признавать итоги крымских выборов и пригласила дипломатов западных стран посетить регион, чтобы лично убедиться в демократичности и прозрачности выборного процесса.
РИА Новости вчера в 23:45
Происшествия

Рейс в Москву задержали в Красноярске из-за неисправности

РБК 00:25
Происшествия

Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую клинику

Вести.Ru вчера в 15:50
Общество

В России из-за роботов работу могут потерять более 20 млн человек

Отмечается, что рискам цифровизации и автоматизации могут быть подвержены 20,1 млн работников, а решить эту проблемы, скорее всего, можно будет с помощью введения налога на роботов.
REGNUM 00:20
Общество

В порт Владивостока зашел крупнейший в истории России круизный лайнер

В порту Владивостока пришвартовался крупнейший за историю России круизный лайнер «Спектр морей» (Spectrum of the Seas), передает агентство «Восток-Медиа».
РБК вчера в 01:49
Происшествия

Приморские моряки спасли дрейфующего на пенопласте рыбака из КНДР

RT на русском вчера в 21:21
Культура

Экипаж, посадивший самолет в кукурузном поле, пригласили к Урганту

Экипаж, посадивший самолет в кукурузном поле, пригласили в программу «Вечерний Ургант».
Моменты 08 сентября в 05:19
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