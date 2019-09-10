Финансы

Газета.RuГазета.RuЧистый государственный долг России стал отрицательным

У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. Такие показатели зафиксированы впервые после введения первых санкций в 2014 году за присоединение полуострова Крым и падения цен на нефть 2014 года.
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с чего всё началось

Россия осталась без чистого государственного долга

Чистый государственный долг России ушел в отрицательную зону впервые с 2014 года — времени первых санкций за Крым и начала падения цен на нефть.
РБКвчера в 17:00

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Россия осталась без чистого государственного долга

РБКвчера в 17:00

РБК: чистый госдолг России опустился ниже нуля впервые после санкций 2014 года

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РЕН ТВвчера в 17:19

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РИА Новостивчера в 23:54

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Lenta.ruвчера в 20:29

Россия лишилась чистого госдолга

URA.Ru00:21
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Что касается мытья мяса, то патогенные бактерии в процессе не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне.
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Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
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В Японии оценили пуски снарядов из КНДР

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Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.
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