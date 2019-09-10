Финансы

Газета.RuГазета.RuЧистый государственный долг России стал отрицательным

У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. Такие показатели зафиксированы впервые после введения первых санкций в 2014 году за присоединение полуострова Крым и падения цен на нефть 2014 года.
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с чего всё началось

Россия осталась без чистого государственного долга

Чистый государственный долг России ушел в отрицательную зону впервые с 2014 года — времени первых санкций за Крым и начала падения цен на нефть.
РБКвчера в 17:00

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Россия осталась без чистого государственного долга

РБКвчера в 17:00

РБК: чистый госдолг России опустился ниже нуля впервые после санкций 2014 года

ТАССвчера в 23:34

Россия лишилась чистого государственного долга

РЕН ТВвчера в 17:19

Чистый российский госдолг стал отрицательным

РИА Новостивчера в 23:54

СМИ: У России не осталось чистого госдолга

RT на русскомвчера в 23:56

Россия осталась без чистого госдолга

Lenta.ruвчера в 20:29

Россия лишилась чистого госдолга

URA.Ru00:21
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Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Общество

В Таиланде 28 человек погибли из-за наводнений

С 29 августа жертвами стихии стали 28 человек, оказались повреждены более 370 тыс. домохозяйств.
РБК 01:05
Политика

«Коммерсантъ» назвал имя информатора ЦРУ в российской власти

Высокопоставленным осведомителем ЦРУ, который работал в российском руководстве и был вывезен из России в результате спецоперации 2017 года, мог быть Олег Смоленков, сотрудник администрации президента, который пропал в 2017 году после выезда на отдых в Черногорию с семьей.
Интерфакс 01:19
Армия и оружие

Северная Корея вновь запустила неопознанные снаряды

Два неопознанных снаряда были запущены с территории Северной Кореи во вторник, 10 сентября.
Lenta.ru вчера в 23:23
Космос

Китайский радиотелескоп зафиксировал неизвестные космические сигналы

Самый большой в мире сферический радиотелескоп FAST, расположенный в провинции Гуйчжоу Китая, обнаружил повторяющиеся быстрые радиовсплески неизвестного происхождения.
Smolnarod.ru вчера в 06:10
Общество

Шнуров отреагировал на выступление Билана в Самаре

Газета.Ru 01:48
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости вчера в 06:48
Технологии

Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта

В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.
9111.ru вчера в 05:25
Политика

Шойгу и Лавров ответили на слова главы Пентагона о поведении России

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия побудет пока «ненормальной», сообщает «РИА Новости».
РБК вчера в 21:10
Политика

В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра

Коммерсантъ вчера в 15:36
Футбол

Сборная России обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса

Единственный гол в матче на 89-й минуте забил защитник сборной России Марио Фернандес после навеса Александра Головина со штрафного.
REGNUM 00:17
Происшествия

В ФБК заявили об обысках в штабах Навального в Самаре, Уфе и Перми

Сотрудники правоохранительных органов во вторник пришли с обысками в штабы оппозиционера Алексея Навального в Уфе, Самаре и Перми, а также к нескольким их сотрудникам.
РБК 01:55
Происшествия

Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую клинику

Вести.Ru вчера в 15:50
Происшествия

Более $700 тыс. пропало из банковской ячейки в Москве

Известия 00:47
Политика

Названы кураторы обмена заключенными между Россией и Украиной

Россия и Украина для обмена заключенными создали специальные рабочие группы, российскую возглавил заместитель председателя правительства Дмитрий Козак, украинскую — помощник президента страны Андрей Ермак, об этом в интервью РБК сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
REGNUM 01:35
Происшествия

В Курганской области четыре человека погибли в ДТП

Автомобили Mazda и "Газель" столкнулись во вторник утром на трассе в Курганской области, погибли четыре человека, причины ДТП устанавливаются, сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по региону.
РИА Новости 01:12
Культура

Командир А321 «Уральских авиалиний» научил Урганта управлять самолетом

Командир Аirbus А321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов принял участие в первом выпуске нового «Вечернего Урганта».
Екатеринбург-ТВ 00:00
Политика

Трамп ответил критикам его волос

ТАСС 00:07
Общество

Более 80% россиян оказались недовольны своей зарплатой

Готовность больше работать за более высокую зарплату выразили 76% опрошенных.
РБК 00:32
Общество

Подсчитано число трудоголиков в России

Авторы опросили посетителей портала Роструда «Работа в России».
Lenta.ru 01:43
Шоу-бизнес

У Ким Кардашьян нашли волчанку и ревматоидный артрит

Врач отправил Кардашьян на анализы, которые показали наличие антител к волчанке и ревматоидному артриту.
Sport24.ru вчера в 11:10
Шоу-бизнес

Татьяна Кравченко: «Муж бил меня. Сказала, убью его, если продолжит»

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Назначен новый глава челябинского управления капстроительства

В Челябинске назначен новый руководитель городского управления капитального строительства.
REGNUM 01:01
Космос

Ученые: Инопланетяне уже исследовали галактику и посетили Землю

OAnews вчера в 05:16
Футбол

Польша и Австрия сыграли вничью, Словения вырвала победу у Израиля

В матче группы G квалификационного раунда Евро-2020 сборные Польши и Австрии не забили друг другу голов.
Матч ТВ вчера в 16:43
Армия и оружие

Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских

Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета вчера в 06:23
Спорт

Екатеринбургский пловец, преодолевший 30 километров в море, скончался

Екатеринбуржец Игорь Макеев, проплывший в минувшие выходные 30 километров в отрытом море в Греции, скоропостижно скончался.
Уральский меридиан 00:47
Общество

Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube

Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости вчера в 10:34
Происшествия

Один человек погиб в результате пожара в гостинице в Сочи

RT на русском 01:16
Происшествия

Молодую мать подозревают в убийстве двух своих детей на Камчатке

Газета.Ru вчера в 00:55
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