Финансы
Газета.RuЧистый государственный долг России стал отрицательным
У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. Такие показатели зафиксированы впервые после введения первых санкций в 2014 году за присоединение полуострова Крым и падения цен на нефть 2014 года.
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с чего всё началось
Чистый государственный долг России ушел в отрицательную зону впервые с 2014 года — времени первых санкций за Крым и начала падения цен на нефть.РБКвчера в 17:00
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 02:00, Вашингтон
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Командир Аirbus А321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов принял участие в первом выпуске нового «Вечернего Урганта».
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