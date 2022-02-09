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Чистый отток капитала из России в январе вырос до $12,8 млрд

Чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь 2022 года, по предварительной оценке ЦБ, вырос почти в 1,4 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года и составил $12,8 млрд.
RT на русском
По сравнению с январем 2021 года показатель вырос более чем в два раза, следует из предварительных данных Центробанка.
Коммерсантъ
По итогам прошедшего года отгрузки российских товаров на внешние рынки выросли более чем на 47%, достигнув в денежном выражении 489,8 миллиарда долларов.
Новые Известия
Обновленный прогноз будет опубликован в пятницу, 11 февраля.
Ведомости

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Чистый отток капитала из России в январе вырос в 1,4 раза
Ведомости10:39
Чистый отток капитала из России в январе вырос и составил 12,8 миллиарда долларов
ПРАЙМ08:05
Чистый отток капитала из России вырос до $12,8 млрд
Национальная служба новостей08:42
Чистый отток капитала из России в январе вырос до $12,8 млрд
ТАСС08:35
Чистый отток капитала из России в январе вырос до $12,8 млрд
Коммерсантъ08:19
Отток капитала из России в январе вырос до $12,8 млрд
REGNUM08:13
Чистой отток капитала из России увеличился в 1,4 раза
ФАН10:01

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