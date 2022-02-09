ПРАЙМЧистый отток капитала из России в январе вырос и составил 12,8 миллиарда долларовЧистый отток капитала из России в январе составил 12,8 миллиарда долларов, увеличившись в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствует предварительная оценка ЦБ.ПРАЙМПрофицит текущего счета платежного баланса России в январе 2022 года составил $19 млрд, что стало историческим максимумом.КоммерсантъВывод денежных средств за первый месяц текущего года вырос до $12,8 млрд по сравнению с $9 млрд прошлого года, сообщает Коммерсантъ.Первый СевастопольскийВ пятницу, 11 февраля, ЦБ выпустит обновленный прогноз.Smotrim.ruЧитать далееСвернутьЦентральная Служба НовостейЦентральная Служба НовостейФАННовый ДеньРосбалтВечерняя МоскваREGNUMНовые ИзвестияRT на русскомПодробнее о событииЧистый отток капитала из России в январе вырос в 1,4 разаВедомостивчера в 10:39Чистой отток капитала из России увеличился в 1,4 разаФАНвчера в 10:01Чистый отток капитала из России вырос до $12,8 млрдНациональная служба новостейвчера в 08:42Чистый отток капитала из России в январе вырос до $12,8 млрдТАССвчера в 08:35Чистый отток капитала из России в январе вырос до $12,8 млрдКоммерсантъвчера в 08:19Отток капитала из России в январе вырос до $12,8 млрдREGNUMвчера в 08:13Чистый отток капитала из России в январе вырос и составил 12,8 миллиарда долларовПРАЙМвчера в 08:05Показать ещёПоделиться