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Чистый отток капитала из России в январе вырос и составил 12,8 миллиарда долларов

Чистый отток капитала из России в январе составил 12,8 миллиарда долларов, увеличившись в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствует предварительная оценка ЦБ.
ПРАЙМ
Профицит текущего счета платежного баланса России в январе 2022 года составил $19 млрд, что стало историческим максимумом.
Коммерсантъ
Вывод денежных средств за первый месяц текущего года вырос до $12,8 млрд по сравнению с $9 млрд прошлого года, сообщает Коммерсантъ.
Первый Севастопольский
В пятницу, 11 февраля, ЦБ выпустит обновленный прогноз.
Smotrim.ru

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Чистый отток капитала из России в январе вырос в 1,4 раза
Ведомостивчера в 10:39
Чистой отток капитала из России увеличился в 1,4 раза
ФАНвчера в 10:01
Чистый отток капитала из России вырос до $12,8 млрд
Национальная служба новостейвчера в 08:42
Чистый отток капитала из России в январе вырос до $12,8 млрд
ТАССвчера в 08:35
Чистый отток капитала из России в январе вырос до $12,8 млрд
Коммерсантъвчера в 08:19
Отток капитала из России в январе вырос до $12,8 млрд
REGNUMвчера в 08:13
Чистый отток капитала из России в январе вырос и составил 12,8 миллиарда долларов
ПРАЙМвчера в 08:05

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