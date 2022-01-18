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Чистый отток капитала из России за год вырос на 42%

Чистый отток капитала из России в 2021 году составил $72 млрд против $50,4 млрд в 2020 году, говорится в материалах
 ЦБ.
Frank Media
Международные резервы РФ за 2021 год выросли на $63,5 млрд.
ТАСС
При практически нейтральном влиянии операций банков определяющую роль сыграло приобретение иностранных активов прочими секторами преимущественно в форме прямых инвестиций, пояснил регулятор.
ТАСС
Из текущих цифр следует, что в четвертом квартале «утекло» $17,7 млрд против $29,1 млрд в третьем квартале 2021 года.
Коммерсантъ

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