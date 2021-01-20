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Саминвестор

Чистый отток капитала из РФ увеличился в 2020 году в 2,2 раза

В 2020 году чистый отток капитала из РФ составил $47,8 млрд, что в 2,2 раза больше, чем в 2019 году ($22,1 млрд). Об этом свидетельствуют предварительные данные Центробанка РФ. В IV квартале отток ускорился до $10,2 млрд с $7,7 млрд в III квартале.В источнике
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С чего всё началось
«Сальдо финансовых операций частного сектора по итогам 2020 года сложилось в размере $47,8 млрд против $22,1 млрд годом ранее»,— указано в статистических материалах
 ЦБ.
Коммерсантъвчера в 08:57
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Lenta.ru

Из России стали выводить в два раза больше денег

Lenta.ruвчера в 12:58
ТАСС

Чистый отток капитала из России в 2020 году вырос в 2,2 раза

ТАССвчера в 08:18
Ведомости

ЦБ заявил о двукратном росте оттока капитала из России в 2020 году

Ведомостивчера в 09:36
Коммерсантъ

ЦБ сообщил о более чем двухкратном росте оттока капитала из России

Коммерсантъвчера в 08:57
Вести.Ru

Коронакризис привел к оттоку средств из России

Вести.Ruвчера в 08:51
ПРАЙМ

Чистый отток капитала из России в 2020 году вырос в 2,2 раза

ПРАЙМвчера в 08:37
Forbes

Чистый отток частного капитала из России в 2020 году вырос больше чем в два раза

Forbesвчера в 11:20

Навальный выложил расследование о дворце Путина за 100 миллиардов рублей

В своем расследовании ФБК делают вывод, что президент России Владимир Путин через подставных лиц является подлинным владельцем недвижимости, а сам дворец и его инфраструктура были возведены за счет коррупционных схем.
Anewsвчера в 09:19