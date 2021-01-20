В 2020 году чистый отток капитала из РФ составил $47,8 млрд, что в 2,2 раза больше, чем в 2019 году ($22,1 млрд). Об этом свидетельствуют предварительные данные Центробанка РФ. В IV квартале отток ускорился до $10,2 млрд с $7,7 млрд в III квартале.

С чего всё началось «Сальдо финансовых операций частного сектора по итогам 2020 года сложилось в размере $47,8 млрд против $22,1 млрд годом ранее»,— указано в статистических материалах ЦБ. Коммерсантъ вчера в 08:57