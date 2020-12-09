В 2020 году в Google чаще искали PS5, чем туалетную бумагу

Пользователи сети, несмотря на пандемию коронавируса и «нехватку» туалетной бумаги, всё же чаще всего искали в Google, где им купить PlayStation 5. Об этом стало известно из ежегодного поста корпорации, в котором разобраны самые популярные поисковые запросы за 2020 год.