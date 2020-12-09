Пользователи сети, несмотря на пандемию коронавируса и «нехватку» туалетной бумаги, всё же чаще всего искали в Google, где им купить PlayStation 5. Об этом стало известно из ежегодного поста корпорации, в котором разобраны самые популярные поисковые запросы за 2020 год.
Получить ожидаемую в начале текущего года доходность негосударственным пенсионным фондам (НПФ) не позволили пандемия коронавируса, нестабильные цены на нефть, а также мягкая денежно-кредитная политика, которая привела к снижению ставок.
Проекты корейской компании "Орион интернейшнл евро" по строительству в Тверской области завода продуктов питания и компании "Радиатор" по перевооружению производства теплового оборудования включили в перечень приоритетных инвестпроектов региона.