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Независимая газета
Независимая газета

Чистый отток капитала из РФ в январе–ноябре составил 47,9 млрд долл

Чистый отток капитала из РФ в январе–ноябре составил 47,9 млрд долл. против 27 млрд долл. годом ранее, следует из материалов Банка России.В источнике
АБН
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Коммерсантъ17:02
Банки.ру

Чистый отток капитала частного сектора из России вырос почти в 1,8 раза по итогам ноября

Банки.рувчера в 08:23
REGNUM

Отток капитала из России вырос почти вдвое с начала 2020 года

REGNUMвчера в 08:39
Московский Комсомолец

Отток капитала из России вырос почти в 2 раза

Московский Комсомолецвчера в 08:34
Rambler News Service

ЦБ оценил отток капитала из России в январе-ноябре

Rambler News Serviceвчера в 08:33
Говорит Москва

Чистый отток капитала из России вырос почти в два раза

Говорит Москвавчера в 08:51
ПРАЙМ

Чистый отток капитала из России в январе-ноябре вырос почти в два раза

ПРАЙМвчера в 08:12

В сборной России по гандболу ответили на призыв выгнать команду с чемпионата Европы

Пресс-атташе женской сборной России по гандболу на чемпионате Европы Дмитрий Христич ответил на резкую критику зарубежных экспертов, возмущённых поведением российских спортсменок.
В сборной России по гандболу ответили на призыв выгнать команду с чемпионата Европы
Чемпионат8 декабря в 12:40

В 2020 году в Google чаще искали PS5, чем туалетную бумагу

Пользователи сети, несмотря на пандемию коронавируса и «нехватку» туалетной бумаги, всё же чаще всего искали в Google, где им купить PlayStation 5. Об этом стало известно из ежегодного поста корпорации, в котором разобраны самые популярные поисковые запросы за 2020 год.
Игромания.ру17:13

Пандемия COVID-19 сократила доходность пенсионных накоплений

Получить ожидаемую в начале текущего года доходность негосударственным пенсионным фондам (НПФ) не позволили пандемия коронавируса, нестабильные цены на нефть, а также мягкая денежно-кредитная политика, которая привела к снижению ставок.
ToDay News Ufaвчера в 11:36

В Тверской области присвоили статус приоритетных двум крупным инвестпроектам

Проекты корейской компании "Орион интернейшнл евро" по строительству в Тверской области завода продуктов питания и компании "Радиатор" по перевооружению производства теплового оборудования включили в перечень приоритетных инвестпроектов региона.
ТАССвчера в 09:46