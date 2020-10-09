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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Чистый отток капитала из России с начала года вырос на 65,9%

По предварительной оценке ЦБ, чистый отток капитала из России в январе—сентябре частным сектором составил $35,5 млрд. По сравнению с аналогичным показателем прошлого года он вырос на 65,9% — с $21,4 млрд.В источнике
С чего всё началось
«В отличие от прошлогодней динамики, когда определяющими были операции банков по сокращению внешней задолженности и наращиванию иностранных активов, в текущем периоде ключевую роль сыграло снижение обязательств перед нерезидентами как банками, так и прочими секторами»,— говорится в сообщении
.
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