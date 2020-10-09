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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Чистый отток капитала из России с начала года вырос на 65,9%

По предварительной оценке ЦБ, чистый отток капитала из России в январе—сентябре частным сектором составил $35,5 млрд. По сравнению с аналогичным показателем прошлого года он вырос на 65,9% — с $21,4 млрд.В источнике
С чего всё началось
«В отличие от прошлогодней динамики, когда определяющими были операции банков по сокращению внешней задолженности и наращиванию иностранных активов, в текущем периоде ключевую роль сыграло снижение обязательств перед нерезидентами как банками, так и прочими секторами»,— говорится в сообщении
.
Коммерсантъвчера в 09:49
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Фонтанка.Ру

Отток капитала из России вырос почти на 66%, до $ 35,6 млрд рублей, а экспорт снизился на четверть

Фонтанка.Рувчера в 10:29
Вести.Ru

Итоги сентября: рубль упал, отток капитала вырос, резервы снизились

Вести.Ruвчера в 09:52
Росбалт

Чистый отток капитала из России вырос более чем в полтора раза

Росбалтвчера в 09:37
Коммерсантъ

Чистый отток капитала из России с начала года вырос на 65,9%

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News.ru

Чистой отток капитала из России вырос на 65% с начала года

News.ruвчера в 09:30
ТАСС

Чистый отток капитала из России в январе - сентябре 2020 года вырос на 65,9%

ТАССвчера в 09:20
Finam.Ru

Отток капитала из РФ за 9 месяцев вырос до $35,5 млрд

Finam.Ruвчера в 09:09

Горбачев поддержал прекращение огня в Нагорном Карабахе

"Парламентская газета" рассказала о том, что Ереван и Баку по итогам многочасовой консультации по Нагорному Карабаху при посредничестве РФ согласовали прекращение огня в зоне боевых действий.
Политическая Экспертиза12:59

МИД РФ потребовал от Германии объяснений по делу Навального

Москва, 10 октября 2020, 15:57 — REGNUM Власти Германии обязаны выполнить свои обязательства по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и предоставить России всю информацию по инциденту с блогером Алексеем Навальным, а также в целом объясниться перед Россией по сложившейся ситуации.
REGNUM08:57

Высланный в РФ глава латвийского общества военных ветеранов пересек российскую границу

Председатель латвийского Республиканского общества военных ветеранов Владимир Норвинд, высланный из Латвии в Россию и перенесший приступ аритмии во время депортации, после оказания медицинской помощи в больнице Риги пересек границу с Россией и передан под наблюдение российских медиков.
ТАСС10:41

ВКС России нанесли удары по турецким боевикам, направленным в Карабах

Судя по масштабам отправки джихадистов в Азербайджан для проведения боевых действий в Нагорном Карабахе, речь может идти об уничтожении нескольких сотен боевиков, при этом, Россия не только оказывает неоценимую поддержку Армении и НКР, но и Сирии, выполняя важную задачу по зачистке этих районов от боевиков и террористов.
Avia.proвчера в 21:18

Лукашенко встретился с находящимися в СИЗО членами Координационного совета оппозиции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу в СИЗО КГБ с арестованными членами Координационного совета белорусской оппозиции, передает белорусское государственное агентство «БелТА» со ссылкой на Telegram-канал «Пул первого».
Ведомости10:49

Выделенные на водоснабжение Крыма 5 млрд рублей направят на снижение потерь в сетях

Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг сообщил, что правительство России выделит 5 млрд рублей Крыму на решение проблем с водой, на эти деньги будут строить новые объекты водоснабжения.
ТАСС11:57

В Кремле не исключили «дополнительных решений» из-за роста числа зараженных коронавирусом

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил, что власти России могут принять «дополнительные решения» из-за роста количества новых зараженных коронавирусной инфекцией в стране.
Комсомольская правдавчера в 06:52