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ЦБ заявил о двукратном росте оттока капитала из России в 2020 году

В октябре прошлого года ЦБ прогнозировал, что отток капитала из России по итогам года увеличится с $25 млрд, как оценивалось ранее, до $53 млрд. По мнению регулятора, на это оказало влияние ухудшение эпидемиологической обстановки.В источнике
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«Сальдо финансовых операций частного сектора по итогам 2020 года сложилось в размере $47,8 млрд против $22,1 млрд годом ранее»,— указано в статистических материалах
 ЦБ.
Коммерсантъ08:57
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Lenta.ru

Из России стали выводить в два раза больше денег

Lenta.ru12:58
REGNUM

Отток капитала из России вырос в 2,2 раза

REGNUM08:52
Коммерсантъ

ЦБ сообщил о более чем двухкратном росте оттока капитала из России

Коммерсантъ08:57
Вести.Ru

Коронакризис привел к оттоку средств из России

Вести.Ru08:51
ПРАЙМ

Чистый отток капитала из России в 2020 году вырос в 2,2 раза

ПРАЙМ08:37
ТАСС

Чистый отток капитала из России в 2020 году вырос в 2,2 раза

ТАСС08:18
Ведомости

ЦБ заявил о двукратном росте оттока капитала из России в 2020 году

Ведомости09:36

Участники теста «ЭпиВакКороны» в письме Минздраву раскрыли неприятные нюансы вакцины

Добровольцы, принявшие участие в испытании российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», обратились в Минздрав, Роспотребнадзор и другие ведомства с просьбой сократить в несколько раз срок исследований.
Русская Планета02:18