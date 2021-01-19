Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Бизнес.Ру
Бизнес.Ру

Чистый отток капитала из России в 2020 году увеличился в 2,2 раза

Как следует из отчета ЦБ, чистый отток капитала из России с января по ноябрь 2020 года составил $47,9 млрд. То есть, отток капитала увеличился в 1,8 раза по сравнению с тем же периодом 2019 года. Тогда этот показатель был равен $27 млрд, пишет ТАСС.В источнике
Экономика сегодня
Росбалт
Новые Известия
Общественная служба новостей
Ёлдаш
ФАН
Русская Планета
Аргументы недели
Sibnet Новости
Вестник Кавказа
Вести.Ru
Реальное время
Аргументы и Факты
RuNews24.ru
Евразия Daily
ПРАЙМ
ТВ Центр
Новый День
НТВ
С чего всё началось
«Сальдо финансовых операций частного сектора по итогам 2020 года сложилось в размере $47,8 млрд против $22,1 млрд годом ранее»,— указано в статистических материалах
 ЦБ.
Коммерсантъ08:57
Подробнее о событии
ПРАЙМ

Чистый отток капитала из России в 2020 году вырос в 2,2 раза

ПРАЙМ08:37
Аргументы и Факты

В 2020 году чистый отток капитала из России вырос более чем в два раза

Аргументы и Факты09:31
Коммерсантъ

ЦБ сообщил о более чем двухкратном росте оттока капитала из России

Коммерсантъ08:57
Вести.Ru

Коронакризис привел к оттоку средств из России

Вести.Ru08:51
Ведомости

ЦБ заявил о двукратном росте оттока капитала из России в 2020 году

Ведомости09:36
ТАСС

Чистый отток капитала из России в 2020 году вырос в 2,2 раза

ТАСС08:18
REGNUM

Отток капитала из России вырос в 2,2 раза

REGNUM08:52

В Севастополе завершено расследование по делу утонувшей в сентябре студентки

По факту пропажи девушки было возбуждено уголовное дело по статье «убийство», однако полученные в ходе расследования сведения (в том числе и в ходе исследования на полиграфе) показали, что девушка не является жертвой криминального преступления, и дело было закрыто.
Севастополь.ру06:44

Кремль прокомментировал публикацию ФБК о «дворце» Путина

Кремль не ознакомился с публикацией Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) о якобы имеющегося у президента России Владимира Путина «дворца» в Геленджике.
Ведомости11:07

В Едином центре документов в Петербурге прошли обыски

Санкт-Петербург, 19 января 2021, 13:10 — REGNUM Петербургские правоохранители пришли с обысками в здание Единого центра документов (ЕЦД) на улице Красного Текстильщика, 10−12 Д, куда жители и гости города обращаются за получением различных документов.
REGNUM05:10