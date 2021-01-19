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Бизнес.Ру
Бизнес.Ру

Чистый отток капитала из России в 2020 году увеличился в 2,2 раза

Как следует из отчета ЦБ, чистый отток капитала из России с января по ноябрь 2020 года составил $47,9 млрд. То есть, отток капитала увеличился в 1,8 раза по сравнению с тем же периодом 2019 года. Тогда этот показатель был равен $27 млрд, пишет ТАСС.В источнике
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«Сальдо финансовых операций частного сектора по итогам 2020 года сложилось в размере $47,8 млрд против $22,1 млрд годом ранее»,— указано в статистических материалах
 ЦБ.
Коммерсантъвчера в 08:57
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Из России стали выводить в два раза больше денег

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ЦБ сообщил о более чем двухкратном росте оттока капитала из России

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Чистый отток капитала из России в 2020 году вырос в 2,2 раза

ТАССвчера в 08:18
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Турция проведет у границ Армении воздушно-десантную операцию
Независимая газетавчера в 12:00

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В своем расследовании ФБК делают вывод, что президент России Владимир Путин через подставных лиц является подлинным владельцем недвижимости, а сам дворец и его инфраструктура были возведены за счет коррупционных схем.
Anewsвчера в 09:19