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ПРАЙМ

Чистый отток капитала из России в январе-июле вырос в 1,5 раза

Чистый отток капитала из РФ в январе-июле 2020 года вырос в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 34,9 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные ЦБ.В источнике
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Эхо Москвы

Чистый отток капитала из России за год вырос в полтора раза

Эхо Москвывчера в 14:05
REGNUM

Отток капитала из России в январе — июле вырос в 1,5 раза

REGNUMвчера в 09:24
Фонтанка.Ру

Ушли не попрощавшись. Отток капитала из России вырос в 1,5 раза

Фонтанка.Рувчера в 10:05
Росбалт

Чистый отток капитала из России вырос в полтора раза

Росбалтвчера в 09:46
Взгляд.ру

Отток капитала из России с начала года вырос в 1,5 раза

Взгляд.рувчера в 09:43
BFM.ru

Отток капитала из России вырос в полтора раза

BFM.ruвчера в 10:54
ПРАЙМ

Чистый отток капитала из России в январе-июле вырос в 1,5 раза

ПРАЙМвчера в 09:11

Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
REGNUMвчера в 08:28
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Путин поручил проверить неготовность школ к бесплатному питанию

Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать ситуацию со школами, которые оказались неготовыми к обеспечению горячим питанием учеников младших классов, сообщается на сайте Кремля.
РБКвчера в 08:01
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Экс-посол России в Минске назвал скрытую цель протестов в Белоруссии

Бывший посол РФ в Белоруссии Александр Суриков заявил, что протесты в Белоруссии организованы с целью подрыва российско-белорусских отношений, но скоро закончатся и на политических отношениях двух стран в итоге серьезно не скажутся.
Ридус02:01
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Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

Российские военные по просьбе властей Крыма провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, чтобы перебрасывать пресную воду в крымскую столицу, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты10 августа в 07:05
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