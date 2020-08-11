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За последнюю неделю российские власти договорились с властями Мальты и Люксембурга о введении налога на проценты и дивиденды, которые перечисляются из России за рубеж. Кроме того, в Министерстве финансов говорят, что достигли договоренности по этому вопросу и с Кипром.В источнике
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