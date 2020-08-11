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Эхо Москвы
Эхо Москвы

Чистый отток капитала из России за год вырос в полтора раза

За последнюю неделю российские власти договорились с властями Мальты и Люксембурга о введении налога на проценты и дивиденды, которые перечисляются из России за рубеж. Кроме того, в Министерстве финансов говорят, что достигли договоренности по этому вопросу и с Кипром.В источнике
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Эхо Москвы

Чистый отток капитала из России за год вырос в полтора раза

Эхо Москвывчера в 14:05
BFM.ru

Отток капитала из России вырос в полтора раза

BFM.ruвчера в 10:54
Взгляд.ру

Отток капитала из России с начала года вырос в 1,5 раза

Взгляд.рувчера в 09:43
Росбалт

Чистый отток капитала из России вырос в полтора раза

Росбалтвчера в 09:46
Фонтанка.Ру

Ушли не попрощавшись. Отток капитала из России вырос в 1,5 раза

Фонтанка.Рувчера в 10:05
REGNUM

Отток капитала из России в январе — июле вырос в 1,5 раза

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ПРАЙМ

Чистый отток капитала из России в январе-июле вырос в 1,5 раза

ПРАЙМвчера в 09:11

Юлия Высоцкая удивила поклонников переменами в имидже

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