Финансы

Газета.RuГазета.RuЧистый государственный долг России стал отрицательным

У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. Такие показатели зафиксированы впервые после введения первых санкций в 2014 году за присоединение полуострова Крым и падения цен на нефть 2014 года.
Читать в источнике
Комментировать261
с чего всё началось

Россия осталась без чистого государственного долга

Чистый государственный долг России ушел в отрицательную зону впервые с 2014 года — времени первых санкций за Крым и начала падения цен на нефть.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Россия осталась без чистого государственного долга

РБКвчера в 17:00

РБК: чистый госдолг России опустился ниже нуля впервые после санкций 2014 года

ТАССвчера в 23:34

«Попадет в учебники»: Орешкин оценил развитие экономики РФ за 5 лет

РЕН ТВ02:42

Чистый российский госдолг стал отрицательным

РИА Новостивчера в 23:54

СМИ: У России не осталось чистого госдолга

RT на русскомвчера в 23:56

Россия осталась без чистого госдолга

Lenta.ruвчера в 20:29

Россия лишилась чистого госдолга

URA.Ru00:21
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 03:47, Вашингтон
Происшествия

Гендиректора «Дождя» вызвали на допрос в СК

Генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева сообщила, что получила повестку о вызове на допрос в качестве свидетеля в Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ.
ТАСС вчера в 13:03
Происшествия

В Геленджике крупный пожар произошел на центральном рынке

Крупный пожар произошел на центральном рынке в Геленджике, сообщают "Кубанксие новости".
Газета.Ru 03:22
Экономика

Глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал положительную оценку предложенной Минфином модели системы добровольных пенсионных накоплений.
Российская газета вчера в 10:57
Шоу-бизнес

Шнуров отреагировал на выступление пьяного Билана

Lenta.ru 00:09
Политика

Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Футбол

Сборная России обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса

Добиться победы удалось лишь на 89-й минуте, когда единственным голом отметился натурализованный бразильский защитник из ЦСКА Марио Фернандес.
Газета.Ru 02:04
Происшествия

Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии

Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прям перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
Общество

Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube

Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости 02:10
Политика

NYT узнал о второй попытке США вывезти своего агента из России

США в 2016 году предпринимали еще одну попытку вывезти своего агента из России, пишет The New York Times.
Газета.Ru 02:42
Политика

ЕС, Россия и Украина согласовали дату переговоров по газу

Ранее сообщалось, что Россия готова провести трехсторонние переговоры с Еврокомиссией и Украиной по газу в первой половине сентября.
Росбалт вчера в 05:16
Происшествия

Четверо первоклассников получили ожоги в школьной столовой в Кузбассе

ТАСС 02:08
Кино

Эдди Мерфи встретился с «золотым ребенком» 33 года спустя

Знаменитый актер Эдди Мерфи встретился с исполнительницей роли «золотого ребенка» в одноименной картине 1986 года спустя 33 года.
Известия 00:43
Происшествия

Мать продала новорожденных близнецов и купила новый телефон

Регион online 00:53
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru вчера в 13:10
Происшествия

В Сочи при пожаре в частном доме погибла девушка

Сотрудники следственного отдела по Адлерскому району Сочи СУ СК по Кубани начали проверку обстоятельств пожара в частном доме, где было обнаружено тело девушки.
Российская газета 02:54
Космос

К Земле мчится астероид-мутант: ученые вычислили дату появления

Астрономы бьют тревогу, касательно приближения огромного астероида-мутанта, который несет опасность для всего человечества.
Южный Федеральный 02:59
Общество

Более половины россиян назвали видеоигры вредными

Более половины россиян (58%) заявили, что от видеоигр больше вреда, чем пользы.
Известия 00:09
Происшествия

Спасатели обнаружили пропавшего в лесах Иркутской области подростка

ТАСС 03:31
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Фото: Московская биржа Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 65,35-65,45 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 65,37 руб. - это на 17,75 коп. ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Вести.Финанс 03:20
Политика

Елизавета II одобрила отсрочку Brexit

Британская королева Елизавета II одобрила закон об отсрочке выхода страны из ЕС.
Диалог вчера в 12:49
Экономика

Основатель «Alibaba» миллиардер Джек Ма уходит на пенсию

REGNUM 03:29
Происшествия

В Канаде подросток помог найти тело пропавшей 27 лет назад женщины

МИР 24 вчера в 21:05
Политика

Оценен возможный ущерб от работы эвакуированного из России шпиона США

В России оценили возможный ущерб от предполагаемого шпионажа в пользу США высокопоставленного сотрудника аппарата правительства России Олега Смоленкова.
Lenta.ru вчера в 23:37
Космос

NASA планирует в октябре запустить к МКС корабль Cygnus

Запуск космического грузовика Cygnus к МКС может произойти 21 октября, сообщает NASA.
Росбалт вчера в 23:59
Общество

Роскачество назвало продукты, которые нельзя мыть

Что касается мытья мяса, то патогенные бактерии в процессе не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне.
Российская газета 02:03
Футбол

Балотелли обратился к Мхитаряну на армянском языке

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли обратился к новичку «Ромы» Генриху Мхитаряну на армянском языке.
Sportbox.RU 01:41
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Курганской области

После столкновения автомобили загорелись. По предварительным данным, погибли четыре человека: это оба водителя и пассажиры автомобиля Mazda.
РБК 02:20
Шоу-бизнес

Успенская опозорилась на весь мир рассказом об онанизме

Англичане собрали лучшие выражения певицы по поводу онанизма. Припомнили все – и про стресс, и про концерты.
Дни.ру 01:03
Происшествия

В Краснодаре умерла девочка, на которую в детском саду упало дерево

Во время прогулки на площадку упало дерево, пострадали двое двухлетних детей из ясельной группы и воспитательница.
РИА Новости вчера в 05:55
Теннис

Надаль выиграл US Open, Медведев уступил в финале

Несмотря на поражение, Медведев после успешного выступления на US Open будет занимать четвертое место в обновленном рейтинге АТР.
Нева Спорт 08 сентября в 21:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное