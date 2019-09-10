Финансы

РИА НовостиРИА НовостиЧистый российский госдолг стал отрицательным

Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
Читать в источнике
Комментировать451
с чего всё началось

У России не осталось чистого долга

Чистый государственный долг России ушел в отрицательную зону впервые с 2014 года — времени первых санкций за Крым и начала падения цен на нефть.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

У России не осталось чистого долга

РБКвчера в 17:00

РБК: чистый госдолг России опустился ниже нуля впервые после санкций 2014 года

ТАССвчера в 23:34

Россия лишилась чистого государственного долга

РЕН ТВвчера в 17:19

Эксперт прокомментировал сообщения об отрицательном госдолге России

RT на русском06:33

Чистый российский госдолг стал отрицательным

РИА Новостивчера в 23:54

Россия осталась без чистого госдолга

Lenta.ruвчера в 20:29

Россия лишилась чистого госдолга

URA.Ru00:21
Показать все источники
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 08:04, Вашингтон
Политика

Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
RT на русском 08:00
Происшествия

Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии

BFM.ru 03:30
Политика

Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL

Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM 05:36
Политика

РАН обратится в кабмин из-за планов реорганизации научных фондов

Президиум Российской академии наук направит обращение в Правительство в связи с планами по реорганизации деятельности ведущих научных фондов: Российского научного фонда (РНФ) и Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), сообщает ТАСС.
Парламентская газета 06:17
Общество

Поведение Билана в Самаре возмутило пользователей Сети

Газета.Ru вчера в 16:31
Интернет

В Латвии приостановили работу крупнейшие банки из-за технического сбоя

Мобильное приложения Smart-ID, которое используют крупнейшие латвийские банки, не работает из-за технического сбоя, сообщила журналистам представитель администрирующей приложение компании SK ID Solution Санита Мейере.
РИА Новости 07:40
Политика

Кремль подтвердил работу шпиона в администрации президента

По данным СМИ, шпионом может быть сотрудник аппарата правительства РФ Олег Смоленков, исчезнувший вместе с семьей два года назад.
Газета.Ru 06:21
Политика

Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
Lenta.ru 06:05
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru вчера в 13:10
Авто

Toyota снизила цены на Camry, RAV4, Land Cruiser 200 и другие модели

С 14 по 30 сентября все клиенты Toyota в России могут воспользоваться уникальными условиями покупки внедорожных моделей марки (Land Cruiser 200, Land Cruiser Prado, Fortuner, Hilux и др.) с выгодой до 450 000 рублей.
Автоновости дня 05:39
Политика

Грузии предложили вступить в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии»

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил официальному Тбилиси рассмотреть вступление в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии».
Московский Комсомолец 07:08
Футбол

ЦСКА интересуется лучшим бомбардиром ФНЛ Макаровым

В текущем сезоне Олимп-ФНЛ Макаров забил 8 голов. Он делит лидерство в гонке бомбардиров турнира с нападающим «Торпедо» Иваном Сергеевым.
Sports.ru 06:55
Происшествия

Гендиректор «Дождя» рассказала о допросе в СК

Гендиректор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева заявила, что ее допрос в Следственном комитете касался финансирования канала и освещения несогласованных акций протеста в Москве 27 июля.
РИА Новости 06:53
Политика

Генерал ФСБ прокомментировал сообщения о «шпионе» в руководстве РФ

Ранее телеканал CNN сообщил, что в 2017 году Вашингтон якобы вывез из России информатора, работавшего на высокой должности Бывший начальник ЦОС ФСБ РФ Александр Михайлов назвал появившуюся информацию о шпионе, который якобы работал в российских властных структурах, частью информационной войны.
Аргументы и Факты 06:58
Политика

Володин рассказал о планах Госдумы на осеннюю сессию

Ближайшие месяцы в нижней палате парламента будут напряженными, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Дни.ру вчера в 11:54
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости вчера в 06:48
Футбол

Черчесов ответил на вопрос о совмещении

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не будет совмещать работу в сборной и клубе.
Спорт-Экспресс 06:39
Игры

Обезьянку стошнило на разработчика во время стрима

News.ru 06:48
Происшествия

Более $700 тыс. пропало из банковской ячейки в Москве

Свыше $700 тыс. (45,8 млн рублей) исчезли из банковской ячейки московского предпринимателя.
Известия 00:47
Театры

В Минкультуры появится Департамент театров

В структуре Министерства культуры РФ появится новый департамент - Департамент театров.
Российская газета 05:55
Экономика

Российский олигарх занялся марихуаной и заработал миллиард

Основу состояния бизнесмена составляет пакет акций американского производителя марихуаны Curaleaf.
Lenta.ru 07:46
Кино

Кинокомпания Paramount Pictures снимает ремейк «Без лица»

Кинокомпания Paramount Pictures запустила в производство ремейк фильма «Без лица». Об этом 9 сентября сообщил сайт Deadline.
REGNUM 06:26
Политика

Сенцов допустил возвращение в Крым «только на танках»

Переданный Украине в рамках обмена заключенными режиссер Олег Сенцов рассказал о своих планах по возвращению в Крым и посещению Донбасса.
Известия 07:20
Происшествия

На Тайване женщина с мертвым мозгом вышла замуж

РИА Новости 07:14
Происшествия

В Оренбуржье нашли мертвой женщину, подозреваемую в убийстве дочери

Разыскиваемую по подозрению в убийстве 10-летней девочки мать нашли мертвой: тело 38-летней женщины обнаружили в лесополосе близ города Абдулино.
Российская газета 06:34
Политика

Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией

С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).
Коммерсантъ 05:51
Экономика

МВФ приезжает с миссией на Украину

Во вторник, 10 сентября, представители Международного валютного фонда (МВФ) приедут на Украину для обсуждения новой программы сотрудничества с властями страны.
Газета.Ru 01:14
Происшествия

В Югре мужчина бросил женщину в лесу наедине с медведем и убежал

РИА Новости 01:55
Политика

США допускают введение санкций против «Роснефти»

В Вашингтоне допустили введение санкций против "Роснефти" из-за закупок венесуэльской нефти, заявил в ходе телефонного брифинга спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
РИА Новости 05:59
Общество

Нижегородка уступает в голосовании за титул «Девушка Playboy»

Голосование за полуфиналисток завершается 9 сентября 23-летняя нижегородка Алена Тарасова уступает другим участницам в голосовании на конкурсе "Девушка Playboy".
АиФ Нижний Новгород 02:46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное