Финансы
РИА НовостиЧистый российский госдолг стал отрицательным
Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
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Чистый государственный долг России ушел в отрицательную зону впервые с 2014 года — времени первых санкций за Крым и начала падения цен на нефть.РБКвчера в 17:00
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Концертный директор российского певца Димы Билана Дмитрий Бушуев прокомментировал выступление артиста, которое состоялось в День города в Самаре.
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Называющий себя первым порнографом России продюсер судился с государством с 2003 года, когда власти Санкт-Петербурга отказали ему в выдаче лицензии на воспроизведение спродюсированных им картин.
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Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
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В проведенном исследовании в течение 2-х лет девять здоровых мужчин принимали коктейль из гормона роста и антидиабетических препаратов и в результате «помолодели» на 2 года по эпигенетическим часам.
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Российский олигарх загнал Европу в тупик
Окружной суд Хельсинки 10 сентября начал слушание дела российского бизнесмена Бориса Ротенберга против банков Handelsbanken, Nordea, Yrityspankki Oyj (ОР) и Danske Bank, которые заблокировали его счета и тем самым лишили возможности не только платить налоги, но и оплачивать коммунальные счета.
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Устроивший пикет у здания Госсовета Удмуртии скончался от ожогов
Заслуженный научный деятель Удмуртии Альберт Разин, получивший ожоги в ходе акции перед зданием парламента Удмуртии в Ижевске, скончался в больнице.
RT на русском 07:53
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Сослуживец «агента ЦРУ» Смоленкова рассказал о его работе в посольстве
Бывший сотрудник администрации президента и российского посольства в США Олег Смоленков, которого американские СМИ назвали «кадром ЦРУ», занимался исключительно закупками, передает «РИА Новости» со ссылкой на слова его бывшего сослуживца.
Rambler News Service 07:50
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Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.
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В России из-за роботов работу могут потерять более 20 млн человек
В России к 2030 году из-за роботизации и автоматизации компетенции могут лишиться 45,5% работников, пишут «Известия» со ссылкой на исследование Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).
REGNUM 00:20
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В ФАС опровергли стремительный рост стоимости авиабилетов
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Российская газета 06:10
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Президент РФ Путин уволил почти 30 генералов и полковников
По данным газеты «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, Президент России Владимир Путин освободил от должности около 30 высших должностных лиц из руководящего состава правоохранительных органов, включая руководителей управлений СК в Крыму и Дагестане.
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Праздничное богослужение пройдет в Храме царя Николая II
Праздничное богослужение в день Усекновения главы пророка Предтечи и крестителя Господня Иоанна состоится в Храме в честь царя страстотерпца Николая II в среду, 11 сентября.
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Мэром Сочи временно назначили Алексея Копайгородского
По данным ряда СМИ, Копайгородский одним из первых подал документы на избрание мэра Сочи, затем руководитель Городского собрания курорта Виктор Филонов заявил, что в списке кандидатов на пост мэра Олимпийской столицы всего два человека.
Бизнес-газета вчера в 04:31
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Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером
Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК 09:14
Спорт
Велогонщику Колобневу грозит полгода тюрьмы за участие в сговоре
Бельгийская прокуратура потребовала для российского велогонщика Александра Колобнева наказания в виде полугода лишения свободы.
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Друзья Быстрицкой попросили СК проверить обстоятельства ее смерти
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Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
РБК 05:50
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Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
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Paramount переснимет боевик «Без лица»
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Украинские силовики обстреляли окраины Донецка: есть раненые
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