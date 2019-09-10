Финансы

РИА НовостиРИА НовостиЧистый российский госдолг стал отрицательным

Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
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с чего всё началось

Россия осталась без чистого государственного долга

Чистый государственный долг России ушел в отрицательную зону впервые с 2014 года — времени первых санкций за Крым и начала падения цен на нефть.
РБКвчера в 17:00

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Россия осталась без чистого государственного долга

РБКвчера в 17:00

РБК: чистый госдолг России опустился ниже нуля впервые после санкций 2014 года

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Чистый российский госдолг стал отрицательным

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СМИ: У России не осталось чистого госдолга

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Россия осталась без чистого госдолга

Lenta.ruвчера в 20:29

Россия лишилась чистого госдолга

URA.Ru00:21
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Автоматически обработано 6990 источников, обновлено в 05:42, Вашингтон
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NYT рассказал о второй попытке США вывезти своего агента из России

По данным издания «Коммерсантъ» со ссылкой на газету The New York Times, опубликовавшей в понедельник статью о попытке ЦРУ США в 2016 году вывезти своего агента из России, однако он отказался покидать страну по семейным обстоятельствам.
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Политика

В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра

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Ранее клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва» достиг отметки в миллион дизлайков.
Lenta.ru вчера в 19:12
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Происшествия

В Геленджике загорелся центральный рынок

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Армия и оружие

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SWIR-камера в отличие от тепловизора считывает не его собственную тепловую "ауру", а отражённые волны.
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Армия и оружие

Минобороны назвало фейком сообщения об ударах России по Идлибу

Минобороны России опровергло сообщения Reuters о том, что российские боевые самолёты нанесли удар по зоне деэскалации «Идлиб», нарушив тем самым перемирие.
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