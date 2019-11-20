Финансы

ПРАЙМПРАЙМЧистый спрос россиян на наличную валюту в сентябре вырос в 4,4 раза

Чистый спрос физлиц в РФ на наличную валюту в сентябре вырос в 4,4 раза в месячном выражении, до 1,4 миллиарда долларов, следует из материалов Банка России.
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Спрос на наличную валюту в сентябре вырос до $1,4 млрд

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ЦБ: чистый спрос россиян на валюту вырос в сентябре до 1,4 млрд долларов после спада в августе

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АК&М20 ноября в 05:13

Совокупный спрос россиян на наличную иностранную валюту вырос в сентябре на 23%

Независимая газета20 ноября в 06:32
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 05:01, Ашберн
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Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру (МЦД-1) и прокатился по ветке, соединяющей Одинцово и Лобню.
РБК 04:48
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Стало известно, что уже в 2021 году видеоплатформы обяжут предоставлять данные о просмотрах государству.
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Россия перед передачей кораблей Украине отмыла и отремонтировала их

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Путин поздравил с днем рождения Николая Добронравова

Президент России Владимир Путин поздравил поэта и лауреата государственной премии СССР Николая Добронравова с юбилеем.
Московский Комсомолец 02:55
Политика

В Кремле назвали дату проведения большой пресс-конференции Путина

Большая пресс-конференция российского лидера Владимира Путина состоится 19 декабря 2019 года. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
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Культура

Доронина и президент. Деятели культуры требуют исправить «грубую ошибку» Минкульта

Письмо дышит гневом: "То, как развивается конфликт в реальности, делает очевидным, что Министерством культуры РФ допущена грубая ошибка, и ее надо исправить как можно скорее".
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Муж Аллы Пугачевой показал поклонникам видео, на котором их дети исполнили трюки под водой.
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В аэропорту Екатеринбурга у мужчины отобрали 30 миллионов рублей

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Первые зрители уже успели посмотреть приключенческую картину «Джуманджи: Новый уровень» и с радостью докладывают, что в декабре в кинотеатрах появится смешное и интересное кино.
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В метеоритах обнаружены компоненты органической жизни

Фурукава из Университета Тохоку, отмечает, что ранее в метеоритах были обнаружены и другие важные строительные блоки органической жизни, такие как аминокислоты (из них состоят белки) и нуклеиновые основания (из них состоят ДНК и РНК).
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В Роспотребнадзоре добавили, что ситуация остаётся на контроле службы.
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Бузова в трусах на фоне храма возмутила жителей Петербурга

ТВ Центр вчера в 10:38
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Танкер «Делфи» под флагом Молдавии терпит бедствие в Одесском заливе. Об этом сообщает украинское издание «Думская».
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Тверской суд отказался принять иск к Путину

Тверской суд Москвы отказался принять иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* к российскому лидеру Владимиру Путину.
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Во Владивостоке мать выбросила младенца с восьмого этажа

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в рамках которого была задержана мать ребёнка — 37-летняя женщина.
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Общество

Чиновницу, одобрившую новые правила медосмотра водителей, уволили

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В России пройдут испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Ранее сообщалось, что в России проведут в начале следующего года испытания новейшей российской разработки – межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат».
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В РФС прошла жеребьевка по определению хозяев полей в матчах четвертьфиналаКубка России по футболу сезона-2019/20.
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Россиянам за биометрию снизят ставки по кредитам

Ряд российских банков рассматривает возможность расширить свои программы лояльности и снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии.
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Общество

Адвокат Кадырова решил не защищать солдата Шамсутдинова

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