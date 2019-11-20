с чего всё началось

Чистый спрос физлиц в РФ на наличную валюту в сентябре вырос в 4,4 раза в месячном выражении, до 1,4 миллиарда долларов, следует из материалов Банка России.

Чистый спрос россиян на наличную валюту в сентябре вырос в 4,4 раза

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