Финансы
ПРАЙМЧистый спрос россиян на наличную валюту в сентябре вырос в 4,4 раза
Чистый спрос физлиц в РФ на наличную валюту в сентябре вырос в 4,4 раза в месячном выражении, до 1,4 миллиарда долларов, следует из материалов Банка России.
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Всего в сентябре 2019 года российские банки ввезли в страну наличную европейскую валюту на сумму в $1,866 млрд в эквиваленте по курсу на конец августа и наличные доллары в размере $738 млн, следует из обзора рынка наличной иностранной валюты, подготовленного Банком России.Forbesвчера в 02:20
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ЦБ зафиксировал увеличение спроса у граждан России на наличную иностранную валюту
Говорит Москва20 ноября в 11:28
ЦБ: чистый спрос россиян на валюту вырос в сентябре до 1,4 млрд долларов после спада в августе
Банки.ру20 ноября в 04:43
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Гендиректор «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев ушел в отставку, сообщил источник РБК в РЭО и подтвердил знакомый господина Буцаева.
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Готовившие почву для свержения власти и создания «всемирного халифата» девять сторонников запрещенной на территории России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» задержаны.
Lenta.ru 04:05
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В перестрелке в Сухуме погибли три человека
В центре Сухума произошла перестрелка, в результате которой погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Абхазии.
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Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о причастности российских военнослужащих к жестокому видео с убийством сирийца в 2017 году в Сирии, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 06:32
Фигурное катание
Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
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