Финансы

ПРАЙМПРАЙМЧистый спрос россиян на наличную валюту в сентябре вырос в 4,4 раза

Чистый спрос физлиц в РФ на наличную валюту в сентябре вырос в 4,4 раза в месячном выражении, до 1,4 миллиарда долларов, следует из материалов Банка России.
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Всего в сентябре 2019 года российские банки ввезли в страну наличную европейскую валюту на сумму в $1,866 млрд в эквиваленте по курсу на конец августа и наличные доллары в размере $738 млн, следует
 из обзора рынка наличной иностранной валюты, подготовленного Банком России.
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