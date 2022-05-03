ТАССЧистый убыток BP в I квартале 2022 года составил $20,38 млрд против прибыли годом ранееВ дальнейшем BP прекратит публикацию результатов от участия в "Роснефти".РИА НовостиОбъем чистой задолженности BP на конец отчетного периода составил 27,457 миллиарда долларов после 33,313 миллиарда годом ранее.РИА НовостиСвободный денежный поток в первом квартале вырос на 34% и составил $8,21 млрд, а капитальные затраты сократились на 23%, до $2,929 млрд.ТАССОбъем добычи без учета доли в "Роснефти" составил 2,218 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, что на 1,5% выше показателя годичной давности.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПодробнее о событииБританская BP получила убыток в 20,4 млрд долларов после ухода из РФSmotrim.ru04:32Выход из акционерного капитала «Роснефти» привел к убыткам British PetroleumФАН04:48Убыток британской BP составил $20,384 млрд из-за выхода из «Роснефти»Ведомости04:33Решение выйти из «Роснефти» обернулось для британской BP убытками на 20,4 млрд долларовЭкономика сегодня05:38BP понесла убыток более 20 миллиардов долларов в первом квартале из-за расставания с «Роснефтью»ПРАЙМ04:12Британская BP в связи уходом из «Роснефти» потерпела большие убыткиИА Красная Весна03:54Чистый убыток BP в I квартале 2022 года составил $20,38 млрд против прибыли годом ранееТАСС03:31Показать ещёОценить88Поделиться