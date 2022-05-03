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Чистый убыток BP в I квартале 2022 года составил $20,38 млрд против прибыли годом ранее

В дальнейшем BP прекратит публикацию результатов от участия в "Роснефти".
РИА Новости
Объем чистой задолженности BP на конец отчетного периода составил 27,457 миллиарда долларов после 33,313 миллиарда годом ранее.
РИА Новости
Свободный денежный поток в первом квартале вырос на 34% и составил $8,21 млрд, а капитальные затраты сократились на 23%, до $2,929 млрд.
ТАСС
Объем добычи без учета доли в "Роснефти" составил 2,218 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, что на 1,5% выше показателя годичной давности.
РИА Новости

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