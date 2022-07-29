Газета.RuЧистый убыток Renault от прекращения работы в России составил €2,3 млрдФранцузский производитель автомобилей Renault сообщил, что получил в первые шесть месяцев 2022 года чистый убыток от прекращения деятельности в России в размере €2,3 млрд.Газета.RuПресс-служба Renault В середине мая Минпромторг сообщил, что российские активы Renault перешли в государственную собственность РФ.Ямал-МедиаМэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на базе бывшего завода Renault в Москве планируется возродить производство автомобилей «Москвич».РБКТакже производитель будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault на российском рынке.ТАССЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuЖурнал Авто.руMotorMotorPage.RuРадио Комсомольская правда6auto.ru5 колесоDP.RUИзвестияЯмал-МедиаКомсомольская правдаHandyNewsДвижокMax-CarsTatCenterВесьмаАМИТЕЛПодробнее о событииRenault понесла убыток в 2,3 млрд евро из-за прекращения деятельности в РоссииВедомости04:34Renault потеряла миллиарды евро из-за ухода из РоссииURA.Ru01:55Чистый убыток Renault от прекращения работы в России составил €2,3 млрдГазета.Ru03:56Renault оценил чистый убыток из-за прекращения деятельности в России в €2,3 млрдТАСС02:25Renault оценил чистый убыток от ухода из России в €2,3 млрдИзвестия02:10Renault оценила чистый убыток от ухода из России в €2,3 млрдРБК03:05Renault оценила чистый убыток от прекращения деятельности в России в 2,3 миллиарда евроПРАЙМ01:38Показать ещёОценить740Поделиться