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Чистый убыток Renault от прекращения работы в России составил €2,3 млрд

Французский производитель автомобилей Renault сообщил, что получил в первые шесть месяцев 2022 года чистый убыток от прекращения деятельности в России в размере €2,3 млрд.
Газета.Ru
Пресс-служба Renault В середине мая Минпромторг сообщил, что российские активы Renault перешли в государственную собственность РФ.
Ямал-Медиа
Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на базе бывшего завода Renault в Москве планируется возродить производство автомобилей «Москвич».
РБК
Также производитель будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault на российском рынке.
ТАСС

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Renault понесла убыток в 2,3 млрд евро из-за прекращения деятельности в России
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