Экономика

РБКРБКЧистый убыток группы «Аэрофлот» по МСФО в первом квартале вырос на 43%

Чистый убыток группы «Аэрофлот» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь—март 2020 года составил 22,48 млрд руб. Это на 42,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года, следует из отчетности компании.
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Экономика

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В России 1 июля объявят выходным днем в связи с проведением общероссийского голосования по поправкам в конституцию.
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