Экономика
РБКЧистый убыток группы «Аэрофлот» по МСФО в первом квартале вырос на 43%
Чистый убыток группы «Аэрофлот» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь—март 2020 года составил 22,48 млрд руб. Это на 42,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года, следует из отчетности компании.
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Политика
Кремль назвал парад Победы в Донецке «понятным и объяснимым»
Москва, 2 июня 2020, 12:38 — REGNUM В Кремле не исключают, что проведение парада Победы в столице ДНР — Донецке — 24 июня может быть приурочено к аналогичному мероприятию в Москве.
REGNUM 05:38
Происшествия
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
ТАСС 03:56
Политика
Миронов ответил на пародию Галкина словами «Собянин не заслужил»
Мэр Москвы Сергей Собянин не заслужил, чтобы над ним смеялись, заявил художественный руководитель Государственного Театра Наций народный артист Евгений Миронов, комментируя видео, опубликованное юмористом Максимом Галкиным с пародией на доклад Собянина президенту Владимиру Путину.
РБК 05:40
Хоккей
Кагарлицкий вернулся из СКА в московское «Динамо»
News.ru вчера в 10:43
Происшествия
В Брянске нашли истощённую девочку с обмороженными ногами
Брянск, 2 июня 2020, 12:20 — REGNUM Семилетнюю истощённую девочку с обмороженными ногами обнаружили полицейские в Брянске.
REGNUM 05:20
Политика
На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России
Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в будапештском формате, но без участия России на первых порах.
РБК вчера в 20:09
Технологии
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
Piter.tv 05:28
Политика
Путин и Трамп не обсуждали беспорядки в США
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не обсуждали беспорядки в США, это не вопрос двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:17
Происшествия
Росгвардия объяснила убийство екатеринбуржца после кражи обоев
«Необходимо понимать, что до прибытия спецназа Росгвардии к месту, где закрылся в квартире гражданин, который, кстати, ранее был судим за незаконный оборот наркотиков, совершил не какое-то мелкое преступление, мол, украл всего несколько рулонов обоев, а тяжкое — разбойное нападение, в ходе которого угрожал ножом персоналу», - отмечается в сообщении.
Европейско-Азиатские новости 05:43
Единоборства
Глава UFC отреагировал на заявление Джона Джонса об уходе
Президент UFC, Дана Уайт, прокомментировал информацию о том, что действующий чемпион UFC в полутяжелом весе, Джон Джонс, отказался от титула и поставил на паузу свою карьеру.
FightTime.ru 01:56
Кино
Воссоединение актеров «Властелина колец» растрогало зрителей
Актер Джош Гад в своей YouTube-передаче "Воссоединение на расстоянии" собрал вместе авторов и актеров трилогии "Властелин колец".
Газета.Ru вчера в 03:46
Общество
Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана
Мэр Якутска Сардана Авксентьева на странице в соцсети «В контакте» вступилась за шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять Путина».
Ведомости 04:12
Политика
В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
RT на русском 05:06
Общество
В России появятся новые коды регионов на автомобильных номерах
МВД России утвердило изменения в комбинации кодов автомобильных государственных номеров.
РБК вчера в 19:43
Общество
В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной
Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена» заявил о планах провести выпускной для школьников в очном формате, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 18:21
Шоу-бизнес
Парень Ольги Бузовой потратил миллион рублей на шопинг
Кроссовки, футболки,куртка и другие брендовые вещи — Дава потратил на покупки около миллиона рублей.
RuNews24.ru вчера в 19:31
Наука
Исследования самарских ученых помогут снизить стоимость авиатоплива
Ученые Самарского университета совместно с коллегами из Лундского университета (Швеция) предложили использовать в качестве авиационного топлива смеси керосина и этанола, получаемого из возобновляемых источников.
Самара-ГИС 05:29
Общество
Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле
Самую дорогую виллу в Израиле купил бизнесмен Роман Абрамович, который в 2018 году получил гражданство этой страны.
Вести.Ru вчера в 21:33
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за блокировки Киевом подачи воды в Крым
РИА Новости 31 мая в 20:08
Автоспорт
«Формула-1» утвердила календарь первых восьми гонок сезона-2020
"Формула-1" на своем официальном сайте опубликовала календарь первой части сезона-2020, который не стартовал из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 05:21
Политика
Украина посчитала необходимым привлечь жителей ДНР и ЛНР к переговорам
К переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе необходимо привлечь признанных представителей гражданского общества неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей, которые не были причастны к ведению боевых действий.
Lenta.ru 05:27
Происшествия
В Лас-Вегасе в ходе беспорядков полицейскому выстрелили в голову
Лас-Вегас, США, 2 июня 2020, 11:45 — REGNUM В американском городе Лас-Вегас в ходе протестов сотруднику полиции выстрелили в голову, передает телеканал 8News со ссылкой на источник в полиции.
REGNUM 04:45
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала маленького сына
Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Она впервые решилась показать младшего из детей - сына Рафаэля.
Газета.Ru 03:46
Политика
Путин: голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля
«Проведем общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года», - сказал глава государства в ходе рабочего совещания.
Общественное телевидение России вчера в 09:55
Политика
Песков: «остатки» пандемии не скажутся на голосовании по Конституции
В Кремле считают, что "остатки" пандемии коронавируса не скажутся на явке при голосовании по конституции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:34
Армия и оружие
Popular Mechanics объяснило, зачем ВМС США нужен морской поезд-призрак
Новая концепция «морского поезда» DARPA предлагает соединять морские беспилотники наподобие вагонов, объясняет Кайл Мизоками.
ПолитРоссия 05:47
Происшествия
В Мурманской области завели дело по факту обрушения моста
В Мурманской области завели уголовное дело по факту обрушения железнодорожного моста.
RT на русском 05:37
Футбол
ФИФА призвала не наказывать футболистов, поддерживающих протесты в США
ФИФА призвала не наказывать футболистов, поддерживающих протесты в США.
Чемпионат 04:58
Политика
Трамп пригрозил мобилизовать армию для прекращения беспорядков в США
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности применить Вооруженные силы для прекращения массовых беспорядков в стране, начавшихся из-за гибели задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда.
Фергана 00:32