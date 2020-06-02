Экономика

РБКРБКЧистый убыток группы «Аэрофлот» по МСФО в первом квартале вырос на 43%

Чистый убыток группы «Аэрофлот» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь—март 2020 года составил 22,48 млрд руб. Это на 42,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года, следует из отчетности компании.
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«Аэрофлот» сообщил о падении цен на авиакеросин в апреле на 30,5%

ТАСС08:37

За первый квартал 2020 года у «Аэрофлота» выросли убытки

ИА Красная Весна05:07

«Аэрофлот» ушел в коронаминус

Коммерсантъ05:35

Группа «Аэрофлот» сообщила о снижении выручки на фоне коронавируса

Rambler News Service04:49

Чистый убыток группы «Аэрофлот» по МСФО в первом квартале вырос на 43%

РБК04:05

Убыток «Аэрофлота» увеличился в I квартале до 22,3 миллиарда рублей

Вести.Ru03:33

Платная ручная кладь и сокращение маршрутов: как авиакомпании будут выходить из крутого пике

Комсомольская правда29 мая в 18:03
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Политика

Украина анонсировала скорую встречу глав МИД «нормандской четверки»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал скорую встречу глав МИД «нормандской четверки».
Lenta.ru 07:16
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Происшествия

В Норильске ликвидируют последствия утечки дизтоплива на ТЭЦ

На ТЭЦ-3 Норильска 29 мая произошла утечка дизельного топлива.
BFM.ru 31 мая в 14:04
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Здоровье

Доктор Мясников рассказал, как бороться со скачками давления

Врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» канале «Россия 1» рассказал, что делать при резких скачках артериального давления.
MedikForum.ru 08:15
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Экономика

The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»

«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу.
РБК 08:50
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде на июнь

1 июня в Центральной России выдалось холодным, температура на несколько градусов ниже климатической нормы.
ТИА вчера в 05:15
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Экономика

Мишустин спрогнозировал рост российской экономики

Экономика РФ к концу периода восстановления должна выйти на рост выше докризисного уровня, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
РИА Новости 07:38
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Происшествия

Получивший пинка от фельдшера житель Казани угрожал ему расправой

На обнародованных ранее кадрах видно, как стражи порядка забирают загулявшего жителя Казани.
Вести.Ru 07:53
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Единоборства

Доминик Рейес отреагировал на отказ Джона Джонса от титула UFC

Первый номер рейтинга полутяжеловесов UFC, Доминик Рейес, прокомментировал неожиданное заявление действующего чемпиона дивизиона Джона Джонса, который после серьезного конфликта с руководством организации сообщил о том, что оставляет вакантным принадлежащий ему титул UFC.
FightTime.ru 31 мая в 21:10
Кино

Воссоединение актеров «Властелина колец» растрогало зрителей

Актер Джош Гад в своей YouTube-передаче "Воссоединение на расстоянии" собрал вместе авторов и актеров трилогии "Властелин колец".
Газета.Ru вчера в 03:46
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Политика

Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира

Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.
REGNUM 05:33
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Политика

Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания

Президент России указом утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания.
RT на русском 08:49
Культура

Про поправки в Конституцию выпустили два неожиданных видео. Их точно будут обсуждать

Буквально вчера стала известна новая дата голосования по поправкам в Конституцию: после долгого обсуждения Владимир Путин с представителями ЦИК, Роспотребнадзора и рабочей группы заявил, что оно пройдет 1 июля.
НГС.Кемерово 08:36
Происшествия

Росгвардия объяснила гибель россиянина при штурме квартиры

В Росгвардии объяснили гибель россиянина при штурме квартиры в Екатеринбурге экстремальными условиями проведения спецоперации по его задержанию.
Lenta.ru 06:22
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Происшествия

В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца

Задержан 39-летний приятель отца ребенка, житель села Ленино, который, по версии следствия, совершил действия сексуального характера над ребенком и утопил ее.
Российская газета 04:00
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Культура

Слепаков спродюсировал сериал про самоизоляцию в формате скринлайф

ТАСС 04:00
Политика

Киев хочет после 10 июня открыть КПВВ на Донбассе

После 10 июня на Донбассе могут открыться КПВВ между республиками и оккупированной частью.
Новостной фронт 06:46
Политика

В ЦИК представили образец бюллетеня для голосования по поправкам

В ЦИК РФ представили образец бюллетеня для голосования по поправкам к конституции, он будет содержать один вопрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:36
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Общество

Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана

Мэр Якутска Сардана Авксентьева на странице в соцсети «В контакте» вступилась за шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять Путина».
Ведомости 04:12
196
Общество

В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia

Русские отстояли от разгрома свой ресторан. Но обратите внимание на надпись, которой наградили это фото наши „американские партнёры“.
Евразия Daily 03:19
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Киберспорт

Газпромбанк запустил дебетовую карту для геймеров

Газпромбанк (ГПБ) в партнерстве с VISA и FACEIT запустил дебетовую карту для геймеров, принимающих участие в командных онлайн-играх Dota2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Lenta.ru 04:35
Общество

Кинотеатры в России начнут открываться в середине июля

«Зрители очень соскучились по кино, и кинотеатры начнут открываться с середины июля», – заявил он.
Ведомости 06:22
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» продлил аренду Игало до января 2021 года

Изначально аренда 30-летнего нигерийца, который присоединился к манкунианцам в январе текущего года, была рассчитана до 31 мая, теперь соглашение будет действовать до 31 января 2021 года.
РИА Новости вчера в 07:26
Технологии

Агрегаторы смогут подключиться к единой системе на портале госуслуг

Минкомсвязь планирует предложить агрегаторам товаров и услуг в интернете подключиться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг.
Газета.Ru 03:43
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Политика

Путин поддержит губернатора Тамбовской области на выборах

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Тамбовской области Александром Никитиным заявил, что поддерживает его выдвижение на новый срок.
РИА Новости 08:38
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Политика

Пушков рассказал о начавших «сыпаться» США

Сенатор Алексей Пушков заявил, что США "посыпались" и вступили "во время сумятицы".
Газета.Ru 03:30
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Политика

В ЕС поддержали право американцев на мирные протесты

Поддержку мирным протестам в США и осуждение насилия и расизма выразил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 2 июня на пресс-конференции.
ИА Красная Весна 07:12
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Кино

Алексей Воробьев снялся в новом сериале Netflix «Космические войска»

Актер и певец Алексей Воробьев сыграл роль военного наблюдателя от России по имени Юрий Телатович в новом комедийном сериале Космические войска от стриминговой платформы Netflix.
iReactor вчера в 07:42
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Экономика

Власти Кубани наладили онлайн работу с инвесторами из-за переноса РИФ

Власти Краснодарского края после переноса сроков проведения ежегодного Российского инвестиционного форума (РИФ) в Сочи из-за пандемии коронавируса наладили работу с потенциальными инвесторами в онлайн-режиме в условиях ограничительных мер.
ТАСС 07:09
Политика

Путину доложили о задержаниях за одиночные пикеты в Москве

Москва, 2 июня 2020, 13:02 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину доложили о задержании за одиночные пикеты в Москве, заявил 2 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 06:02
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Наука

Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение

Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти.
Популярная механика вчера в 15:25
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Как работают Яндекс.Новости?
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