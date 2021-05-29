Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Чита заняла первое место в рейтинге городов по росту цен на жильё

Составители рейтинга оценивают среднюю стоимость квартиры в Чите в 4,37 миллиона рублей. Ровно столько же, по данным ЦИАН, стоит квартира в Петропавловске-Камчатском. Рост цен на жильё в 2020 год связывали с программой льготной ипотеки.В источнике

Подробнее о событии

Названы города, где квартиры на «вторичке» подорожали сильнее всего

Российская газетавчера в 12:16

Аналитики оценили динамику цен на недвижимость в регионах России

Известиявчера в 09:38

В Сочи зафиксирован самый быстрый рост цен на жилье в России

Рамблер27 мая в 09:58

Цены на квартиры в Сочи почти догнали Москву

Вестник Кавказавчера в 07:41

Дороже только в Москве: стоимость вторичных квартир в Сочи приблизилась к 200 тыс. рублей за квадрат

Кубанские новостивчера в 07:02

Майский рост цен на вторичное жилье в Томске стал одним из наиболее значительных в стране

Томская интернет-газетавчера в 22:38

В ЦИАН назвали города — лидеры по росту цен на жилье

РБКвчера в 10:25
Интересное

Приостановлены белорусские поставки бензина А-95 на Украину

По словам директора, нерациональное решение, которое смогла принять белорусская сторона в сложившейся ситуации, заключается в закрытии поставок автомобильного топлива на Украину, где продукция страны занимает 50% рынка, передает ТАСС.
ФАНвчера в 06:50

Автомобили с пробегом подешевеют в России в июле 2021 года

В России в первом квартале 2021 года новые легковые автомобили подорожали на 8%. Одновременно возникли очереди — сказывается дефицит машин у дилеров, поскольку производители снижают объемы производства из-за нехватки комплектующих.
32CARS.ru02:48