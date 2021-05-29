Чита заняла первое место в рейтинге городов по росту цен на жильё
Составители рейтинга оценивают среднюю стоимость квартиры в Чите в 4,37 миллиона рублей. Ровно столько же, по данным ЦИАН, стоит квартира в Петропавловске-Камчатском. Рост цен на жильё в 2020 год связывали с программой льготной ипотеки.В источнике
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