Составители рейтинга оценивают среднюю стоимость квартиры в Чите в 4,37 миллиона рублей. Ровно столько же, по данным ЦИАН, стоит квартира в Петропавловске-Камчатском. Рост цен на жильё в 2020 год связывали с программой льготной ипотеки.

С чего всё началось В ЦИАН назвали города — лидеры по росту цен на жилье В Москве за год средняя стоимость квартир на вторичном рынке увеличилась на 15,7%, а в Санкт-Петербурге — на 24,8%. Меньше всего за год выросли цены на вторичку в Нальчике (+ 1, 6 %) и Волгодонске (+ 1, 9 %). РБК 28 мая в 10:25