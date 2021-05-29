Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Чита заняла первое место в рейтинге городов по росту цен на жильё

Составители рейтинга оценивают среднюю стоимость квартиры в Чите в 4,37 миллиона рублей. Ровно столько же, по данным ЦИАН, стоит квартира в Петропавловске-Камчатском. Рост цен на жильё в 2020 год связывали с программой льготной ипотеки.В источнике
Чита.Ру
РБК
Политическая Экспертиза
РИА Воронеж
Zabnews.ru
Орда Инфо
PenzaNews
ГЛАС.RU
Агентство Строительных Новостей
Lenta.ru
NEFT
ZAB.RU
Кубанские новости
ФАН
Вестник Кавказа
Известия
ИА Красная Весна
Рамблер
Sochinews
МИР 24
Народные новости
Российская газета
Экономика сегодня
Коммерсантъ Краснодар
СаратовБизнесКонсалтинг

С чего всё началось

В ЦИАН назвали города — лидеры по росту цен на жилье

В Москве за год средняя стоимость квартир на вторичном рынке увеличилась на 15,7%, а в Санкт-Петербурге — на 24,8%. Меньше всего за год выросли цены на вторичку в Нальчике (+ 1, 6 %) и Волгодонске (+ 1, 9 %).
РБК28 мая в 10:25

Подробнее о событии

Названы российские города-лидеры по росту цен на жилье

Lenta.ru04:01

Эксперты ЦИАН рассказали, в каких городах РФ быстрее росли цены на квартиры

ФАН02:57

В Сочи зафиксирован самый быстрый рост цен на жилье в России

Рамблер27 мая в 09:58

Аналитики оценили динамику цен на недвижимость в регионах России

Известия28 мая в 09:38

В ЦИАН назвали города — лидеры по росту цен на жилье

РБК28 мая в 10:25

Майский рост цен на вторичное жилье в Томске стал одним из наиболее значительных в стране

Томская интернет-газета27 мая в 22:38

Названы города, где квартиры на «вторичке» подорожали сильнее всего

Российская газета28 мая в 12:16
Интересное

В Лондоне вынесли приговор по делу о крупнейшей партии изъятых наличных

Лондонский суд приговорил трех мужчин по делу об отмывании денег после того, как полиция британской столицы изъяла у них за раз самую крупную сумму наличных за свою историю, сообщает телеканал Sky News.
РБК04:14

В Севастополе пройдет ретроспектива фильмов Владимира Гостюхина

В Севастополе на XXX Международном кинофестивале "Золотой витязь" пройдет ретроспектива фильмов лауреата премии Союзного государства в области литературы и искусства Владимира Гостюхина.
Российская газета27 мая в 04:40

Великобритания сообщила о готовности повторить вторжение в территориальные воды России

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что в случае необходимости они готовы повторить инцидент с вхождением военных кораблей в территориальные воды России.
РИА “Informing”вчера в 13:45

Власти Израиля с 31 мая ограничивают выезд в Россию из-за коронавируса

Министерство здравоохранения Израиля в воскресенье подтвердило, что с 31 мая вносит Россию и Аргентину в список стран, выезд в которые гражданам еврейского государства запрещен в связи с распространением коронавируса.
ТАСС06:16