Читателей Daily Express возмутил материал об учениях России в Черном море
Читателей британской газеты Daily Express возмутил материал о тренировках российских военных. Накануне российская авиация провела учебно-боевые полеты над акваторией Черного моря. Самолеты отрабатывали задачи по нанесению ракетных и бомбовых ударов по кораблям условного противника.В источнике
С чего всё началось
Британский таблоид «пересадил» российских пилотов на американские штурмовики
Британцы высмеяли статью в таблоиде Daily Express: журналисты решили напугать читателей российскими истребителями, но совершили досадную ошибку.
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Попытка Daily Express напугать читателей «российской угрозой» рассмешила британцев
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