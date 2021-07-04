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Читателей Daily Express возмутил материал об учениях России в Черном море

Читателей британской газеты Daily Express возмутил материал о тренировках российских военных. Накануне российская авиация провела учебно-боевые полеты над акваторией Черного моря. Самолеты отрабатывали задачи по нанесению ракетных и бомбовых ударов по кораблям условного противника.В источнике

С чего всё началось

Британский таблоид «пересадил» российских пилотов на американские штурмовики

Британцы высмеяли статью в таблоиде Daily Express: журналисты решили напугать читателей российскими истребителями, но совершили досадную ошибку.
ПолитРоссия04:01

Подробнее о событии

Британцы возмутились статьёй о российских учениях в Чёрном море

Life.ru15:28

Daily Express (Великобритания): Путин готовится к войне! Российские военные самолеты отрабатывают бомбометание после инцидента с эсминцем Defender. (Daily Express)

ИноСМИ08:07

Жители Британии восхитились мастерством ВКС РФ на учениях над Черным морем

ФАН13:33

Маневры российских истребителей над Черным морем восхитили британцев

ПолитРоссия10:13

Читателей Daily Express возмутил материал об учениях России в Черном море

РИА Новости14:07

Попытка Daily Express напугать читателей «российской угрозой» рассмешила британцев

Политическая Экспертиза06:55

Британцы высмеяли авторов Daily Express, «пересадивших» российских пилотов на американские F/A-18

Актуальные Новости06:11
Интересное

Песков заявил, что ситуация с пандемией COVID-19 требует достаточно жестких мер от властей

Людям придется еще какое-то время жить с пандемией COVID-19, это требует достаточно жестких мер от властей и ответственности в плане вакцинации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости08:23

В Госдуме отреагировали на идею о возможности возмещения расходов россиян на ЖКХ

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал заявление члена думского комитета по энергетике Дмитрия Ионина о возможности компенсации оплаты жилищно-коммунальных услуг из федерального бюджета.
RT на русском15:07

В Госдуме прокомментировали крупное поражение и вылет сборной Украины с Евро-2020

Дмитрий Свищёв, член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, высказался о матче 1/4 финала Евро-2020 Украина - Англия (0:4) и вылете украинской команды с турнира.
Футбол России05:14

«Российские катера так и не смогли догнать эсминец Defender»: в украинских СМИ тиражируют заявление отставного офицера ВМС США

В украинских СМИ тиражируют это заявление капитана первого ранга Гарри Табаха, отставного офицера ВМС США, которое он сделал на телеканале OBOZREVATEL.
Военное обозрение15:13

ЕС готовит новую программу стимулирования электромобилей

Вице-президент управления ЕС по экологической политике и борьбе с изменением климата Франс Тиммерманс в интервью Finanicial Times (FT) заявил, что ЕС готовит новую программу стимулирования производства электромобилей и борьбы с выхлопными газами.
Коммерсантъ09:59

Подозреваемый в убийстве вдовы отравленного банкира Пузикова задержан полицией

За несколько дней до убийства Рясков записал видеообращение, в котором рассказал, что он и родственники убитой собрали в 2017 году 15 миллионов рублей, чтобы Пузиковой вынесли оправдательный приговор по делу об убийстве ее мужа, бизнесмена Дмитрия Пузикова.
Lenta.ru12:08