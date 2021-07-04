Подозреваемый в убийстве вдовы отравленного банкира Пузикова задержан полицией

За несколько дней до убийства Рясков записал видеообращение, в котором рассказал, что он и родственники убитой собрали в 2017 году 15 миллионов рублей, чтобы Пузиковой вынесли оправдательный приговор по делу об убийстве ее мужа, бизнесмена Дмитрия Пузикова.