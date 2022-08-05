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Читателей Daily Mail шокировал отчет Amnesty International о военных преступлениях ВСУ

Читателей британской газеты Daily Mail шокировал
 отчет правозащитной организации Amnesty International о военных преступлениях украинской армии.
РИА Новости
"Имейте в виду, что Зеленский — оппортунист, который играет в свою пользу под видом помощи народу", — убежден Algoron.
РИА Новости
«Зеленский оказался патологическим лжецом и серийным убийцей», — написал Purple Tomato.
Известия
Международная правозащитная организация Amnesty International ранее заявила о том, что вооружённые силы Украины нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая вооружение в школах и больницах городов и подвергая риску мирных жителей.
News.ru

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Читателей Daily Mail шокировал отчет Amnesty International о преступлениях ВСУ
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