Международная правозащитная организация Amnesty International ранее заявила о том, что вооружённые силы Украины нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая вооружение в школах и больницах городов и подвергая риску мирных жителей.
США настаивают, чтобы РФ приняла "субстантивное предложение" по обмену заключенными, и нацелены продолжать дипломатию по данному вопросу в непубличном формате, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Обломок, который, как считается, упал на Землю 9 июля, был обнаружен на прошлой неделе в Далгети — отдаленном районе недалеко от Снежных гор в Австралии, примерно в пяти часах езды к юго-западу от Сиднея.