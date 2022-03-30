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Читателей Daily Mail взбесило падение уровня жизни на фоне антироссийских санкций

Читатели Daily Mail обрушились на британское правительство из-за падения доходов на фоне антироссийских санкций.
РИА Новости
Как ранее сообщило Управление по бюджетной ответственности (Office for Budget Responsibility), сокращение налогов и другие экономические меры, инициированные канцлером казначейства Риши Сунаком, не возымеют должного эффекта.
РИА Новости
Уровень жизни подданных британской короны рекордно снизится.
РИА Новости
Подобного ухудшения благосостояния в Британии не было с середины XX века, уточнили эксперты.
Общественная служба новостей

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Британцев взбесило падение уровня жизни из-за антироссийских санкций
Общественная служба новостей16:04
Читателей Daily Mail взбесило падение уровня жизни на фоне антироссийских санкций
РИА Новости15:29
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