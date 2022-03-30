Как ранее сообщило Управление по бюджетной ответственности (Office for Budget Responsibility), сокращение налогов и другие экономические меры, инициированные канцлером казначейства Риши Сунаком, не возымеют должного эффекта.
Немецкий канцлер Олаф Шольц во время телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным попросил его предоставить письменную информацию по процедуре оплаты газа рублями, сообщил Reuters представитель правительства Германии.
«С 1 января 2025 года органам государственной власти, заказчикам запрещается использовать иностранное программное обеспечение на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры», — говорится в документе.