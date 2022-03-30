Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что сообщения о дрейфующих минах в Черном море вызывают чрезвычайную обеспокоенность, это может повлиять на международное судоходство, в том числе на экспорт продовольствия из России и Украины.