Российское Минобороны предложило украинской стороне 21 марта открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя для выхода мирных жителей, а также вооруженных подразделений и иностранных наемников — без оружия и боеприпасов.
По словам президента, сама Венесуэла оправилась после отключения своей финансовой системы от западной службы обмена банковскими сообщениями SWIFT, рада этому и не собирается возвращаться — эти санкции были мотивированы идеологическими соображениями и попыткой смены власти в стране.
Администрация США решила пойти на новые меры из-за нехватки нефти, изучая возможность выделения из стратегических запасов по одному миллиону баррелей ежедневно в течение нескольких месяцев, пишет Bloomberg.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал размещение военной инфраструктуры США и НАТО в Центральной Азии недопустимым и отметил, что Москва выступает против возможности реализации подобных инициатив, сообщает ТАСС.