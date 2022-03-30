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Читателей Daily Mail взбесило падение уровня жизни на фоне антироссийских санкций

Читатели Daily Mail обрушились на британское правительство из-за падения доходов на фоне антироссийских санкций.
РИА Новости
Уровень жизни подданных британской короны рекордно снизится.
РИА Новости
Такого падения благосостояния в государстве не было с середины XX века, отметили специалисты.
РИА Новости
По словам жителей Великобритании, инициированные канцлером казначейства Риши Сунаком меры поддержки в виде снижения налогов, не приносят должного эффекта.
URA.Ru

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Британцев взбесили последствия антироссийских санкций. «Эта страна однажды взорвется»
URA.Ru19:33
Читателей Daily Mail взбесило падение уровня жизни на фоне антироссийских санкций
РИА Новостивчера в 15:29
Британских читателей Daily Mail взбесило падение уровня жизни из-за антироссийских санкций
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Daily Mail: британцы в бешенстве из-за падения уровня жизни после введения антироссийских санкций
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Жители Великобритании выразили крайнее недовольство последствиями санкций
ИА Красная Веснавчера в 16:26
Британцев взбесило падение уровня жизни из-за антироссийских санкций
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Британцы недовольны качеством жизни после введения санкции против России
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