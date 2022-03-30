РИА НовостиЧитателей Daily Mail взбесило падение уровня жизни на фоне антироссийских санкцийЧитатели Daily Mail обрушились на британское правительство из-за падения доходов на фоне антироссийских санкций.РИА НовостиПо словам жителей Великобритании, инициированные канцлером казначейства Риши Сунаком меры поддержки в виде снижения налогов, не приносят должного эффекта.URA.RuУровень жизни подданных британской короны рекордно снизится.РИА Новости"Пришло время национализировать нефтяную и газовую индустрию и перестать экспортировать энергоносители", — считает cidermeup.РИА НовостиЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняИнфоСМИCT newsDiscover24Уфимские ЗаметкиЦарьградИА Красная ВеснаПодробнее о событииБританцев взбесили последствия антироссийских санкций. «Эта страна однажды взорвется»URA.Ru19:33Читателей Daily Mail взбесило падение уровня жизни на фоне антироссийских санкцийРИА Новостивчера в 15:29Самое цитируемоеБританских читателей Daily Mail взбесило падение уровня жизни из-за антироссийских санкцийCT news18:01Daily Mail: британцы в бешенстве из-за падения уровня жизни после введения антироссийских санкцийNVLвчера в 16:29Жители Великобритании выразили крайнее недовольство последствиями санкцийИА Красная Веснавчера в 16:26Британцев взбесило падение уровня жизни из-за антироссийских санкцийОбщественная служба новостейвчера в 16:04Британцы недовольны качеством жизни после введения санкции против РоссииDiscover2419:29Показать ещёОценить845Поделиться