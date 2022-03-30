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Читателей Daily Mail взбесило падение уровня жизни на фоне антироссийских санкций

Читатели Daily Mail обрушились
 на британское правительство из-за падения доходов на фоне антироссийских санкций.
РИА Новости
По словам жителей Великобритании, инициированные канцлером казначейства Риши Сунаком меры поддержки в виде снижения налогов, не приносят должного эффекта.
URA.Ru
Уровень жизни подданных британской короны рекордно снизится.
РИА Новости
"Пришло время национализировать нефтяную и газовую индустрию и перестать экспортировать энергоносители", — считает cidermeup.
РИА Новости

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Британцев взбесили последствия антироссийских санкций. «Эта страна однажды взорвется»
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Читателей Daily Mail взбесило падение уровня жизни на фоне антироссийских санкций
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