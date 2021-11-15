Газета.RuЧитателей Do Rzeczy возмутили слова польского генерала о захвате БелоруссииЧитатели польского журнала Do Rzeczy прокомментировали заявление бывшего командующего войсками Польши Вальдемара Скшипчака о захвате Белоруссии.Газета.RuВоенный, рассуждая о кризисе на белорусско-польской границе, заявил, что Белоруссия будет взята за три дня.Вести.RuТам несколько тысяч мигрантов разбили стихийный лагерь и пытаются пересечь границу Польши.Экономика сегодняПольский генерал неоднократно допускал одиозные высказывания, привлекавшие внимание СМИ.РИА НовостиЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuСлово и ДелоВоенное делоDiscover24Военное обозрениеНовостной фронтФАНИноСМИNewInformПолитическая ЭкспертизаiReactorВечерняя МоскваРосбалтПолитРоссияРЕН ТВRuBaltic.RuИА Красная ВеснаИнфоСМИОбщественная служба новостейНародные новостиПодробнее о событииЧитателей Do Rzeczy возмутили слова польского генерала о захвате БелоруссииГазета.Ru09:59Угрозы польского генерала Скшипчака в адрес Белоруссии возмутили читателей Do RzeczyФАН09:01Генерал Скшипчак: мы можем занять Белоруссию за три дня. Лукашенко боится конфликта (Do Rzeczy, Польша)ИноСМИ05:30Super Express: Если Лукашенко использует оружие, Польша захватит Белоруссию за три дняРосбалт07:57Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентЧитателей Do Rzeczy возмутили слова польского генерала Скшипчака о захвате БелоруссииРИА Новости07:33Читатели Do Rzeczy раскритиковали слова польского генерала о захвате БелоруссииИзвестия08:39Польский генерал рассчитал срок для захвата БеларусиRuBaltic.Ruвчера в 08:17Показать ещёОценить242Поделиться