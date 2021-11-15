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Читателей Do Rzeczy возмутили слова польского генерала о захвате Белоруссии

Читатели польского журнала Do Rzeczy
 прокомментировали заявление бывшего командующего войсками Польши Вальдемара Скшипчака о захвате Белоруссии.
Газета.Ru
Военный, рассуждая о кризисе на белорусско-польской границе, заявил, что Белоруссия будет взята за три дня.
Вести.Ru
Там несколько тысяч мигрантов разбили стихийный лагерь и пытаются пересечь границу Польши.
Экономика сегодня
Польский генерал неоднократно допускал одиозные высказывания, привлекавшие внимание СМИ.
РИА Новости

Подробнее о событии

Читателей Do Rzeczy возмутили слова польского генерала о захвате Белоруссии
Газета.Ru09:59
Угрозы польского генерала Скшипчака в адрес Белоруссии возмутили читателей Do Rzeczy
ФАН09:01
Генерал Скшипчак: мы можем занять Белоруссию за три дня. Лукашенко боится конфликта (Do Rzeczy, Польша)
ИноСМИ05:30
Super Express: Если Лукашенко использует оружие, Польша захватит Белоруссию за три дня
Росбалт07:57
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
Читателей Do Rzeczy возмутили слова польского генерала Скшипчака о захвате Белоруссии
РИА Новости07:33
Читатели Do Rzeczy раскритиковали слова польского генерала о захвате Белоруссии
Известия08:39
Польский генерал рассчитал срок для захвата Беларуси
RuBaltic.Ruвчера в 08:17

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