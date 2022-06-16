Канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе визита в Киев «за закрытыми дверями» пытались подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщила газета Die Welt.
Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) останавливает производство и продажу напитков под брендами Coca-Cola Company на территории России, сообщает Reuters со ссылкой на официальное заявление.
Президент США Джо Байден заявил, что принимал решение о введении антироссийских санкций, спровоцировавших кризис на мировых рынках топлива и продовольствия, как верховный главнокомандующий, а не политик, думающий о выборах.
С французской CNIM заключён договор, в соответствии с которым приобретается до 13 понтонно-мостовых парков PFM к концу 2026 года за 331 миллион долларов (по 25,4 миллиона денежных единиц США за каждый комплект).