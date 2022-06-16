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Читателей Le Figaro обеспокоило сокращение поставок газа в Европу по «Северному потоку»

Как пишет Le Figaro, в Германии поставили все происходящее в газовой сфере в контекст "высокой напряженности в отношениях России с западными странами".
РИА Новости
"Как говорила еще моя бабушка: если ты наркоман, ты не будешь ссориться с наркодилером", – заявил пользователь Ecusettedenoireuil.
РИА Новости
"Как вы думаете, кто сдастся первым? Европа без энергии или Россия, накопившая за годы сотни миллиардов долларов в своей кубышке и продолжающая продавать топливо Индии и Китаю?" – добавил Dedale.
РИА Новости
Позже «Газпром» сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на станции «Портовая» и со следующего дня сможет поставлять через «Северный поток» не более 67 млн кубов в сутки.
URA.Ru

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Читатели Le Figaro испугались снижения поставок газа в Европу по «Северному потоку»
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