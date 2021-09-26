Публикация фотографий отдыха российского президента Владимира Путина в тайге вызвала бурное обсуждение среди читателей британского издания Daily Mail. Некоторое время назад пресс-служба Кремля опубликовала серию фотографий, сделанных во время отдыха российского президента в Сибири.
Российский военный эксперт адмирал в отставке Виктор Кравченко выразил мнение о том, что в качестве ответа на участившиеся провокации и обострение обстановки в акватории Черного моря, страны-члены НАТО и США получили от России четкий сигнал.
Ожидается, что в новом 3-летнем госбюджете России, проект которого должен быть вынесен на рассмотрение депутатов Госдумы до 1 октября, расходы на оборону достигнут 10,8 трлн рублей и станут приоритетными.