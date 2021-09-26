Адмирал Кравченко: Учениями «Бастионов» в Крыму РФ отправила США и НАТО четкий сигнал

Российский военный эксперт адмирал в отставке Виктор Кравченко выразил мнение о том, что в качестве ответа на участившиеся провокации и обострение обстановки в акватории Черного моря, страны-члены НАТО и США получили от России четкий сигнал.