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Читателей газеты Daily Mail поразили фотографии Путина на отдыхе в Сибири

Британская газета Daily Mail разместила публикацию об отдыхе президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу в сибирской тайге.
РИА Новости
Публикация фотографий отдыха российского президента Владимира Путина в тайге вызвала бурное обсуждение среди читателей британского издания Daily Mail.
ПолитРоссия
Некоторое время назад пресс-служба Кремля опубликовала серию фотографий, сделанных во время отдыха российского президента в Сибири.
ПолитРоссия
На кадрах видно, как глава государства ловит рыбу, гуляет по горам, сплавляется по реке на катере.
Общественная служба новостей

С чего всё началось

Читателей Daily Mail удивила физическая форма Владимира Путина
Публикация фотографий отдыха российского президента Владимира Путина в тайге вызвала бурное обсуждение среди читателей британского издания Daily Mail. Некоторое время назад пресс-служба Кремля опубликовала серию фотографий, сделанных во время отдыха российского президента в Сибири.
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