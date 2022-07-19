Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически полностью лишены возможности вести воздушную разведку при помощи беспилотников ближнего и среднего радиуса действия по всей протяженности фронта в Донецкой народной республике (ДНР).
В следующий тур выборов на пост премьер-министра Великобритании прошли экс-глава Минфина Риши Сунак, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт и глава МИД Лиз Трасс, из гонки выбыла бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок, заявил глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди по итогам голосования.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра обороны Украины Владимира Гаврилова о том, что Киев готовится потопить Черноморский флот с помощью западного оружия и занять Крым.