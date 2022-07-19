Будьте в Плюсе

Читатели Breitbart признали, что нефтяное эмбарго против России навредило самому Западу

Читатели американского издания Breitbart резко отреагировали на новость о том, что Россия отправила Кубе 700 тысяч баррелей мазута вопреки всем стараниям Запада помешать ей продавать нефть.
РИА Новости
РФ компенсирует снижение объемов экспорта ростом стоимости нефти.
Комсомольская правда
"Может, Байдену смотаться на Кубу и поклянчить у товарищей немного нефти?" — сыронизировал Mr. Reality.
РИА Новости
Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны.
РИА Новости

Подробнее о событии

Читатели Breitbart: РФ отправляет другим странам нефть, а у США нет ни нефти, ни будущего
Радио Sputnik11:24
«Нас обставили»: В США признали провал нефтяного эмбарго против России
Общественная служба новостей11:15
Читатели Breitbart признали, что нефтяное эмбарго против России навредило самому Западу
РИА Новости09:51
Показать все источники

Интересное

Ракетный эсминец USS Arleigh Burke зашел в порт Хельсинки

В порт финской столицы во вторник зашел американский ракетный эсминец USS Arleigh Burke, сообщает посольство США в Финляндии.
РИА Новости10:49

Представитель НМ ДНР заявил, что ВСУ лишены возможности вести разведку беспилотниками

Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически полностью лишены возможности вести воздушную разведку при помощи беспилотников ближнего и среднего радиуса действия по всей протяженности фронта в Донецкой народной республике (ДНР).
Lenta.ru10:47

В Донбассе погиб шведский военный

На Украину наемник приехал всего около двух месяцев назад, чтобы поделиться своим опытом с местными военными.
Вести.Ru11:06

Кадыров: Запад пытается пропагандировать ЛГБТ-ценности, но в России этого никогда не будет

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал фотографии трансгендеров в рядах НАТО и заявил, что именно такие ценности пытается пропагандировать Запад, но в России такого никогда не будет.
РИА Новости10:38

Reuters сообщило, что Россия возобновит экспорт газа по «Северному потоку» по графику

Поставки газа по трубопроводу "Северный поток" из России в Германию возобновятся в соответствии с графиком после завершения планового техобслуживания.
Газета.Ru11:19

Украинского музыканта Юрия Бардаша затравили на родине за поддержку песней СВО ВС РФ

YouTube-шоу "Алена, блин!" сообщило, что украинский музыкант Юрий Бардаш выпустил новую песню, которую раскритиковали жители Украины.
NVL09:32

Сунак, Мордонт и Трасс прошли в следующий тур выборов на пост премьера Великобритании

В следующий тур выборов на пост премьер-министра Великобритании прошли экс-глава Минфина Риши Сунак, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт и глава МИД Лиз Трасс, из гонки выбыла бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок, заявил глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди по итогам голосования.
РИА Новости10:06

Американский подполковник Дэвис: западные генералы врут о положении ВСУ в Донбассе

Западные генералы в своих интервью врут о реальном положении украинских войск в Донбассе, тем самым вводя в заблуждение общественность.
РИА Новости09:17

Песков: заявления Минобороны Украины о ЧФ и Крыме подтверждают оправданность спецоперации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра обороны Украины Владимира Гаврилова о том, что Киев готовится потопить Черноморский флот с помощью западного оружия и занять Крым.
RT на русском07:03

Умерла снимавшаяся с Зеленским украинская актриса Руслана Писанка

Умерла украинская актриса Руслана Писанка, ей было 56 лет.
РБК03:49