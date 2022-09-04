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Читатели DM предрекли Европе судьбу фельдмаршала Паулюса из-за решения G7 по России

Читатели британской газеты Daily Mail оценили планы "Большой семерки" ввести потолок цен на российскую нефть.
РИА Новости
Другой комментатор назвал представителей стран G7 клоунами.
Известия
Некоторые даже предрекли Европе судьбу армии Фридриха Паулюса в 1942–1943 годах, одна часть которой погибла, а другая — попала в плен к советским военным.
Life.ru
По мнению британских жителей, устанавливать потолок стоимости на черное золото из РФ — «все равно что подъехать на заправку и диктовать стоимость, по которой ты купишь бензин для своей машины».
ФАН

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