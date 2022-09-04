РИА НовостиЧитатели DM предрекли Европе судьбу фельдмаршала Паулюса из-за решения G7 по РоссииЧитатели британской газеты Daily Mail оценили планы "Большой семерки" ввести потолок цен на российскую нефть.РИА НовостиДругой комментатор назвал представителей стран G7 клоунами.ИзвестияНекоторые даже предрекли Европе судьбу армии Фридриха Паулюса в 1942–1943 годах, одна часть которой погибла, а другая — попала в плен к советским военным.Life.ruПо мнению британских жителей, устанавливать потолок стоимости на черное золото из РФ — «все равно что подъехать на заправку и диктовать стоимость, по которой ты купишь бензин для своей машины».ФАНЧитать далееСвернутьФАНФАНВ ТатарстанеИзвестияLife.ruПодробнее о событииЧитатели DM предрекли Европе судьбу фельдмаршала Паулюса из-за принятого G7 решения, касающегося РоссииВ Татарстане21:30Аудитория DM предостерегла Европу от участи гитлеровца Паулюса под СталинградомФАН17:40Читатели DM прогнозируют Европе судьбу фельдмаршала Паулюса из-за решения G7 по РоссииNVLвчера в 08:54Читатели Daily Mail сравнили положение ЕС и армии Паулюса под СталинградомИА Красная Веснавчера в 10:33Читатели DM предрекли Европе судьбу фельдмаршала Паулюса из-за решения G7 по РоссииИзвестиявчера в 16:00Читатели Daily Mail пригрозили Европе судьбой фельдмаршала Паулюса из-за решения G7 по РФLife.ruвчера в 08:47Читатели DM предрекли Европе судьбу фельдмаршала Паулюса из-за решения G7 по РоссииРИА Новостивчера в 08:09Показать ещёОценить274Поделиться