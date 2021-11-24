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Читатели Daily Express: Молдавия должна расплатиться перед «Газпромом» по счетам за газ

Многие заявили, что лидеры стран ЕС уже забыли о многомиллионном долге Кишинева за газ.
NewInform
В Британии, например, уверены, что Кишинев должен платить по счетам, а не устраивать «игры», отмечают ИноСМИ со ссылкой на газету Daily Express.
Народные новости
В преддверии отопительного сезона Европа столкнулась с серьезным энергетическим кризисом — цены на природный газ стали стремительно расти, хранилища оказались полупустыми, а резкий переход на «зеленую» энергетику фактически провалился.
Народные новости
Молдова и «Газпром» продлили соглашение по поставкам российского газа в бывшую советскую республику в конце прошлого месяца.
ИноСМИ

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Британцы остались в недоумении от «красного» уровня тревоги в споре «Газпрома» с Молдавией
Народные новости05:20
Читатели Daily Express: Молдавия должна расплатиться перед «Газпромом» по счетам за газ
NewInform03:18
Daily Express (Великобритания): Россия ставит Европу в «красный» режим тревоги за 48 часов до остановки поставок газа в Молдову
ИноСМИвчера в 13:15
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