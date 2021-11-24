В преддверии отопительного сезона Европа столкнулась с серьезным энергетическим кризисом — цены на природный газ стали стремительно расти, хранилища оказались полупустыми, а резкий переход на «зеленую» энергетику фактически провалился.
Гендиректор "Газпром газораспределение Краснодар" Алексей Руднев и замдиректора филиалов компании в Сочи, Геленджике, Анапе и Краснодаре задержаны по подозрению в коммерческом подкупе на 20 млн рублей.
Росздравнадзор Ростовской области за последний месяц направил в прокуратуру восемь материалов в отношении противников вакцинации от коронавируса, сообщил РИА Новости представитель регионального Росздравнадзора.