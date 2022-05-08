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Читатели Daily Express раскритиковали премьера Джонсона за миллиардные выплаты Украине

Читатели британской газеты Daily Express резко высказались против недавнего решения премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона направить Украине дополнительный пакет финансовой помощи в 1,3 миллиарда фунтов.
РИА Новости
Один из читателей отмечает, что «благотворительность начинается дома» и, напоминая о ценах на еду и энергию, заявляет, что премьеру нужно помогать гражданам.
Комсомольская правда
Другой комментатор обращает внимание на то, что Джонсон «пытается отказать бедным детям в школьном питании во внеурочное время», а также повышает в стране нулевые налоги на энергию и отказывается отменить НДС.
Комсомольская правда
«Премьер-министр без морального компаса, который потерял свой путь в приоритете перед народом Великобритании», - заявляет читатель.
Комсомольская правда

Подробнее о событии

Читатели Daily Express раскритиковали Бориса Джонсона за миллиардные выплаты Украине
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