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Читатели Daily Mail назвали высокий доход России от экспорта ресурсов своим поражением

Читатели британского издания Daily Mail прокомментировали информацию о том, что Россия за полгода с начала спецоперации на Украине заработала
 на экспорте энергоносителей 158 миллиардов евро.
РИА Новости
В комментариях британцы признали пагубность антироссийских санкций.
News.ru
Соответствующую сумму ранее назвал располагающийся в Финляндии Центр исследований энергии и чистого воздуха.
РИА Новости
Многие жители Британии резюмировали, что экономическая война против России с треском провалилась: страна смогла обернуть ситуацию в свою пользу.
ТУТ НЬЮС

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Читатели Daily Mail разочаровались в санкциях после новостей о росте доходов России
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