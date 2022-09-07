"Наши руководители не раз подчеркивали, что к какому-то военному союзу мы не стремимся, союзнические отношения налагают определенные обязательства, мы и наши китайские партнеры эти обязательства не хотели бы на себя брать, потому что наше взаимопонимание - это именно взаимопонимание", - указал дипломат.