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Читатели Daily Mail назвали высокий доход России от экспорта ресурсов своим поражением

Читатели британского издания Daily Mail прокомментировали информацию о том, что Россия за полгода с начала спецоперации на Украине заработала на экспорте энергоносителей 158 миллиардов евро.
РИА Новости
Публикация данных вызвала активную реакцию британцев.
РИА Новости
Также власти перевели оплату за газ недружественным странам на рубли.
РИА Новости
Еще 21% считают, что Европа оказалась в весьма затруднительном положении, так как из-за собственного упрямства лишилась важнейших энергоресурсов, а многие предприятия понесли колоссальные убытки после ухода с российского рынка.
Комсомольская правда

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