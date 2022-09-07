Еще 21% считают, что Европа оказалась в весьма затруднительном положении, так как из-за собственного упрямства лишилась важнейших энергоресурсов, а многие предприятия понесли колоссальные убытки после ухода с российского рынка.
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") и "Аэрофлот" подписали на Восточном экономическом форуме соглашение о намерениях приобрести 339 самолетов российского производства, первые твердые контракты планируется заключить уже в этом году, передает корреспондент РИА Новости.