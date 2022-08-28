Шведский поставщик оборудования для сетей мобильной связи Ericsson решил уйти из России до конца года и уволить сотрудников, головной офис уведомил об этом российское подразделение 22 августа, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке.